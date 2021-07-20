廚房裝修不再單調　推介靚靚煮食爐提升煮食意欲及靈感

又到了暑假這個傳統裝修旺季，當提及廚房設計，不少人會聯想到黑白灰這類單調色系組合，其實時至今日，廚房設計以至爐具也有不同的組合和顏色值得推介，可按個人喜好打造特色廚房，輕鬆為家中廚房改頭換面，從此在家煮食變成賞心樂事！

粉色系嵌入式平面爐 繽紛色彩打造小清新廚房設計

如何令廚房瞬間充滿夏日氣息？TGC粉色系嵌入式平面爐就是答案！作為今次夏日優惠的重點，TGC 密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G提供粉紅、粉綠及粉藍3種清新別緻的顏色選擇，打破平凡沉悶的廚房設計，助大家配合家居設計塑造充滿活力、具個人風格的廚房。

此系列的煮食爐除了外表吸引，更同時兼備出色的「內涵」，備有TGC煤氣煮食爐一貫的高效性能，火力特強，同時有簡單的預校熄火時間功能兼密封式爐頭設計，防止汁液倒流，清潔方便又衛生，正宗好睇又好用。

▲ TGC 密封爐頭嵌入式平面爐TRTB62ST-G備有粉紅、粉綠及粉藍3種顏色可供選擇。

簡栢組合式煤氣煮食爐 炒蒸炆燉無難度

喜歡親自下廚的人，都是有要求的人。廚房空間有限又想堅持明火煮食的用家，推介選擇現時流行的組合式煮食爐。簡栢組合嵌入式煤氣煮食爐就分別設有單頭HZB31G和雙頭HZB32G兩種款式，可謂組合式煤氣煮食爐的入門首選。單頭的HZB31G火力高達5千瓦兼備獨立芯火；雙頭設計的HZB32G則可讓大家同時烹調兩款菜色，節省時間和空間，大小火力自由選擇，下廚就更得心應手了。兩款爐具更特別採用窄身的爐面和開孔設計，適合現時大部分單頭嵌入式煮食爐的用家直接更換。

▲ 簡栢組合嵌入式煤氣煮食爐備有單頭HZB31G和雙頭HZB32G兩種選擇。

日本製TGC DOMINO系列 三款不同爐頭設計靈活便捷

日本製造的TGC DOMINO組合式煤氣煮食爐系列備有3款不同的爐頭設計，可因應不同的煮食需要而自選組合，例如火力高達6.0千瓦的極炎火嵌入式平面爐RJB31CT，兼備獨立芯火，為同類型產品中火力最強；而採燒烤爐頭的RJB31CG的特製燒烤板可導走多餘油分，在家也可輕鬆體驗明火燒烤的滋味；至於雙爐頭設計的RJB32C，配備防止液體流入密封爐頭及德國頂級陶瓷玻璃爐面，耐用之餘方便飯後清潔，令全家享受更多休閒時光。難怪獲得世界級大獎Good Design Award 2019！

▲ TGC DOMINO組合式煤氣煮食爐系列有三款不同的爐頭設計。

煤氣公司夏日煮食爐優惠賞一覽

煤氣公司的爐具如此多選擇，大家是否想立即將廚房改頭換面呢？由即日起至2021年9月15日內選購上述3款推介的煮食爐除可獲贈$400名氣廊餐飲禮券，更可享下列現金折扣優惠*﹕

TGC TRTB62ST-G密封爐頭嵌入式平面爐 (粉紅、粉綠及粉藍) ﹕- $300/個

簡栢嵌入式煮食爐系列﹕- $400/個

TGC DOMINO組合式煮食爐系列﹕- $1500/個

* 優惠受條款及細則約束

優惠詳情﹕https://bit.ly/3r9LcRN



（資料由客戶提供）