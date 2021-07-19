公開大學創意藝術畢業展 嶄露「稜」角
雛鳥學飛，跌跌碰碰、渾身傷痕在所難免，卻也從中不斷地學習、改變、進步，直到一飛衝天的那日。但是成年後，學會偽裝，保護自己，想起年少時尖銳的稜角、純粹的自己又剩下了多少？香港公開大學（公大）創意藝術學系應屆畢業生以「記起當初的稜角」為主題，於7月16日至26日舉行畢業展，透過多元化的作品呈現學生對藝術的想像和最初的理念。「稜」角嶄露，即使不完美，卻是最真實最純粹的自己。
公大創意藝術學系涵蓋五大範疇，為學生提供多元化的選擇，包括「創意廣告及媒體設計」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「影像設計及數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」課程。一年一度的畢業展，展出五個課程學生的畢業作品，包括動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等，展現學生的無限創意及學習成果。
找回最真最純粹的自己
大學三年級的暑假開始，同學們便開始籌劃創作畢業作品，連續數月不斷在創作、失敗、修正的循環中歷練，作品才得以完成，說一句嘔心瀝血也不為過。畢業作品不僅是學生多年學習的成果，也是展現他們豐富創意的見證。公大創意藝術畢業展籌委會主席鍾煒俊（Jacky）是「創意寫作與電影藝術」課程的應屆畢業生，他指今年的畢業展以「記起當初的稜角」為主題，希望藉此提醒畢業生毋忘初心。
「畢業展籌委會在構思主題的時候，有人提出了一個『雛』字，慢慢伸展為『初』，最後決定以『記起當初的稜角』為主題，希望讓同學找回最真實最純粹的自己。我當初選讀藝術課程，是希望透過自己的作品影響他人。這幾年的學習讓我接觸到不同的人，眼見有些人從最初的堅持到最後決定放棄，忘了初心，我覺得很可惜。」Jacky說。
在疫情的影響下，學生在創作上有較多的限制，亦要學會取捨。Jacky坦言籌備畢業展時亦遇到不少困難。「去年因疫情取消了實體畢業展，令我們更珍惜今次這個展現自己創作的機會。因此大家都會積極表達意見，希望可以令整個展覽更完善。」
結合技術和創意取得平衡
學生們能夠創作出色的畢業作品，導師們的指導絕對是功不可沒。公大人文社會科學院高級講師麥盛豐（Vincent）表示：「公大創意藝術系五個不同的課程對作品的要求有一個共同點，就是需要結合技術和創意並在兩者中取得平衡。我們會對學生的創作給予意見，但又會保留他們的『稜角』，這樣才能展現作品的獨特性。」
公大人文社會科學院助理教授黎智富博士（William）表示贊同，他認為如今是藝術文化與技術並存的時代，「電腦及互動娛樂」課程就更著重學生解決問題的能力。「我們會訓練學生先找出問題，然後運用不同的技術去解決，希望他們能夠『周身刀，張張利』。例如今屆學生發現疫情下，為保持社交距離，大學職員難以親身帶訪客導覽校園，他們便創作出相應的作品填補不足。另外，公大亦會教授學生最流行的新科技，大學特意從外國訂購香港市面上還沒發售的AR眼鏡，讓學生可以利用最新的儀器進行創作。」William亦期望學生可以將新技術帶進文化和藝術界，創造新的商機。
除了教授專業的技術和知識外，公大亦會鼓勵學生多參觀藝術和商業展覽，從其他作品中了解行業的發展，汲取經驗。展望未來，兩位導師均認為香港文化和藝術行業有巨大的潛力和發展空間，各種新技術亦會帶來更多商機，公大的創意藝術課程將繼續致力培育相關人才，以滿足行業需求。
導師點評精選作品
動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程
作品：《蒿里遊》
簡介：蒿里是靈魂聚居的地方，被帶到蒿里的少女慢慢發現一個女孩的言行舉止極像她的外婆，這場驚險的旅程迫使她成長，更為勇敢。
導師評語：Vincent認為，這齣9分鐘的動畫製作水準甚高。學生設計了多個大場景，如靈堂、花海、天燈等，當中融合許多中國文化元素。故事由親情延伸到如何面對生與死，蘊含人生深層意義。這部作品方方面面都展現了業界所渴求的超水準技術和創意。
動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程
作品：《Oh Bare熊仔塞落圓》
簡介：這是一隻「穿窿」熊仔，反思為何牠的世界不可以有「窿」（缺點 / 缺失）的故事。
導師評語：Vincent指這套定格動畫由4位喜愛手作的女生合力創作，實驗性較強兼具個人風格。學生由最初的粗糙概念不斷修正，令動畫的角度更開闊，故事亦令人深
思，鼓勵大家學會接受不完美的自己。
電腦及互動娛樂榮譽文學士課程
作品：《VR Driving School》
簡介：以第一身體驗學習駕駛的模擬遊戲。
導師評語：William指遊戲系統充分運用2019年最新推出的虛擬實境（VR）眼球追蹤技術，能在學習駕駛和駕駛考試的模式中，捕捉玩家的眼球運動，評估玩家有沒有充分觀察側鏡和倒後鏡，填補現實中駕駛導師無法確認學生眼球活動的缺點，相當實用。
電腦及互動娛樂榮譽文學士課程
作品：《OUHK JCC 4/F AR導覽》
簡介：訪客可透過嶄新的方式參觀創意藝術學系學生的作品。
導師評語：William指這個作品運用了擴增實境（AR）技術，帶領訪客導賞位於公大賽馬會校園4樓的多個實驗室及工作室。透過AR眼鏡或手機，訪客可一嘗現實和虛擬環境互相融合所帶來的沉浸式體驗，以及各種精心的互動設計，為公大帶來全新的導覽模式。
其他精選作品
影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程
攝影作品《映》
創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程
電影作品《得過且過》
影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程
攝影作品《Tissue Issue》
創意廣告及媒體設計榮譽文學士課程
廣告作品《 石屎森林的角鴞》
創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程
紀錄片《慢拍》
創意廣告及媒體設計榮譽文學士課程
廣告作品《拾》
香港公開大學創意藝術畢業展2021
展期：2021年7月16日至26日
地點： 何文田忠孝街81號香港公開大學賽馬會校園
時間：上午11時至下午8時
查詢：3120 2510
網上登記：https://bit.ly/3i4JwEW
FB：https://www.facebook.com/OUHK.CA.Gradshow
IG：https://www.instagram.com/ouhk.ca.gradshow/
資料來源：香港公開大學