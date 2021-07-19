公開大學創意藝術畢業展　嶄露「稜」角

雛鳥學飛，跌跌碰碰、渾身傷痕在所難免，卻也從中不斷地學習、改變、進步，直到一飛衝天的那日。但是成年後，學會偽裝，保護自己，想起年少時尖銳的稜角、純粹的自己又剩下了多少？香港公開大學（公大）創意藝術學系應屆畢業生以「記起當初的稜角」為主題，於7月16日至26日舉行畢業展，透過多元化的作品呈現學生對藝術的想像和最初的理念。「稜」角嶄露，即使不完美，卻是最真實最純粹的自己。

公大創意藝術學系涵蓋五大範疇，為學生提供多元化的選擇，包括「創意廣告及媒體設計」、「創意寫作與電影藝術」、「動畫及視覺特效」、「影像設計及數碼藝術」及「電腦及互動娛樂」課程。一年一度的畢業展，展出五個課程學生的畢業作品，包括動畫、短片、互動體驗裝置、攝影作品、廣告企劃等，展現學生的無限創意及學習成果。

找回最真最純粹的自己



大學三年級的暑假開始，同學們便開始籌劃創作畢業作品，連續數月不斷在創作、失敗、修正的循環中歷練，作品才得以完成，說一句嘔心瀝血也不為過。畢業作品不僅是學生多年學習的成果，也是展現他們豐富創意的見證。公大創意藝術畢業展籌委會主席鍾煒俊（Jacky）是「創意寫作與電影藝術」課程的應屆畢業生，他指今年的畢業展以「記起當初的稜角」為主題，希望藉此提醒畢業生毋忘初心。

「畢業展籌委會在構思主題的時候，有人提出了一個『雛』字，慢慢伸展為『初』，最後決定以『記起當初的稜角』為主題，希望讓同學找回最真實最純粹的自己。我當初選讀藝術課程，是希望透過自己的作品影響他人。這幾年的學習讓我接觸到不同的人，眼見有些人從最初的堅持到最後決定放棄，忘了初心，我覺得很可惜。」Jacky說。

在疫情的影響下，學生在創作上有較多的限制，亦要學會取捨。Jacky坦言籌備畢業展時亦遇到不少困難。「去年因疫情取消了實體畢業展，令我們更珍惜今次這個展現自己創作的機會。因此大家都會積極表達意見，希望可以令整個展覽更完善。」

▲ （左起）人文社會科學院高級講師麥盛豐、創意藝術畢業展籌委會主席鍾煒俊及人文社會科學院助理教授黎智富博士表示，除了畢業展，公大還會為學生爭取坊間各大平台的展覽機會，讓學生們更了解行業的實際發展，從中學習並尋找商機。

結合技術和創意取得平衡



學生們能夠創作出色的畢業作品，導師們的指導絕對是功不可沒。公大人文社會科學院高級講師麥盛豐（Vincent）表示：「公大創意藝術系五個不同的課程對作品的要求有一個共同點，就是需要結合技術和創意並在兩者中取得平衡。我們會對學生的創作給予意見，但又會保留他們的『稜角』，這樣才能展現作品的獨特性。」

公大人文社會科學院助理教授黎智富博士（William）表示贊同，他認為如今是藝術文化與技術並存的時代，「電腦及互動娛樂」課程就更著重學生解決問題的能力。「我們會訓練學生先找出問題，然後運用不同的技術去解決，希望他們能夠『周身刀，張張利』。例如今屆學生發現疫情下，為保持社交距離，大學職員難以親身帶訪客導覽校園，他們便創作出相應的作品填補不足。另外，公大亦會教授學生最流行的新科技，大學特意從外國訂購香港市面上還沒發售的AR眼鏡，讓學生可以利用最新的儀器進行創作。」William亦期望學生可以將新技術帶進文化和藝術界，創造新的商機。

除了教授專業的技術和知識外，公大亦會鼓勵學生多參觀藝術和商業展覽，從其他作品中了解行業的發展，汲取經驗。展望未來，兩位導師均認為香港文化和藝術行業有巨大的潛力和發展空間，各種新技術亦會帶來更多商機，公大的創意藝術課程將繼續致力培育相關人才，以滿足行業需求。

導師點評精選作品

動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程

作品：《蒿里遊》

簡介：蒿里是靈魂聚居的地方，被帶到蒿里的少女慢慢發現一個女孩的言行舉止極像她的外婆，這場驚險的旅程迫使她成長，更為勇敢。

導師評語：Vincent認為，這齣9分鐘的動畫製作水準甚高。學生設計了多個大場景，如靈堂、花海、天燈等，當中融合許多中國文化元素。故事由親情延伸到如何面對生與死，蘊含人生深層意義。這部作品方方面面都展現了業界所渴求的超水準技術和創意。

動畫及視覺特效榮譽藝術學士課程

作品：《Oh Bare熊仔塞落圓》

簡介：這是一隻「穿窿」熊仔，反思為何牠的世界不可以有「窿」（缺點 / 缺失）的故事。

導師評語：Vincent指這套定格動畫由4位喜愛手作的女生合力創作，實驗性較強兼具個人風格。學生由最初的粗糙概念不斷修正，令動畫的角度更開闊，故事亦令人深

思，鼓勵大家學會接受不完美的自己。

電腦及互動娛樂榮譽文學士課程

作品：《VR Driving School》

簡介：以第一身體驗學習駕駛的模擬遊戲。

導師評語：William指遊戲系統充分運用2019年最新推出的虛擬實境（VR）眼球追蹤技術，能在學習駕駛和駕駛考試的模式中，捕捉玩家的眼球運動，評估玩家有沒有充分觀察側鏡和倒後鏡，填補現實中駕駛導師無法確認學生眼球活動的缺點，相當實用。

電腦及互動娛樂榮譽文學士課程

作品：《OUHK JCC 4/F AR導覽》

簡介：訪客可透過嶄新的方式參觀創意藝術學系學生的作品。

導師評語：William指這個作品運用了擴增實境（AR）技術，帶領訪客導賞位於公大賽馬會校園4樓的多個實驗室及工作室。透過AR眼鏡或手機，訪客可一嘗現實和虛擬環境互相融合所帶來的沉浸式體驗，以及各種精心的互動設計，為公大帶來全新的導覽模式。

其他精選作品

影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程

攝影作品《映》

創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程

電影作品《得過且過》

影像設計及數碼藝術榮譽藝術學士課程

攝影作品《Tissue Issue》

創意廣告及媒體設計榮譽文學士課程

廣告作品《 石屎森林的角鴞》

創意寫作與電影藝術榮譽文學士課程

紀錄片《慢拍》

創意廣告及媒體設計榮譽文學士課程

廣告作品《拾》

香港公開大學創意藝術畢業展2021

展期：2021年7月16日至26日

地點： 何文田忠孝街81號香港公開大學賽馬會校園

時間：上午11時至下午8時

查詢：3120 2510

網上登記：https://bit.ly/3i4JwEW

FB：https://www.facebook.com/OUHK.CA.Gradshow

IG：https://www.instagram.com/ouhk.ca.gradshow/

資料來源：香港公開大學