《七小福》洪金寶召集師弟妹拍戲　率最強陣容向恩師于占元致敬

▲ 《七小福》籌拍計劃啟動發佈會。

大哥大洪金寶率領一眾七小福師兄弟向恩師于占元致敬籌拍電影《七小福》，並邀全國一線演員主演眾武打巨星的年輕版。

在昨晚（7月15日），電影公司舉行《七小福》籌拍計劃啟動發佈會，出品人向傑聯同編劇杜國威，以及演員梁家輝、元彪、元秋、王敏德、盧惠光、錢嘉樂、李君妍及眾七小福師兄弟，包括元武、元輝、元寶、元聲、元甫、元心、元菊及元英出席活動，宣佈開機拍攝《七小福》，而總導演洪金寶、演員元華及元德未有到場，但以視頻與傳媒見面。

影片將安排內地一線紅星演七小福的年輕版外，當中亦會有巨星坐陣客串，除成龍有份參與客串演出，亦正與極具份量的演員斟洽演出，《七小福》預計於明年3月開機拍攝。

▲ 《七小福》籌拍計劃啟動發佈會。

洪金寶召集師弟妹

牽頭拍攝《七小福》的總導演洪金寶透過視頻跟媒體見面說：「因為疫情關係我冇辦法回香港開記者招待會，由我洪金寶帶領的《七小福》原班人馬好快就同大家見面，希望大家多多支持。」

出品人向傑在會上稱：「今次電影準備很多年，國內一班年演員會演出《七小福》的年輕版。」

▲ 出品人向傑（右）與元彪。

占師傅訓練嚴格

元彪說：「七小福唔止7個，我哋有10幾個都在娛樂圈這行，師傅教導我們有今日成就，我們要將之發揚光大，多謝師傅對我們的擔憂，多謝他教導我們，令我們懂得如何面對社會，直至成功，師傅教我們的戲劇，戲劇就是我們所學的學問，齣戲預明年3月開鏡。」

梁家輝張開手中有很多福字的紙扇說：「我做還未知做甚麼角色，七小福何止7個，有100個。我睇過好多七小福故事，很想了解他們讀寄宿學校的生活，今次可以拍到《七小福》可算係是完滿。」

元秋說：「我們從小訓練沒分男女，食瞓亦一齊，成龍、洪金寶都是，雖然是女生但訓練不能做少，倒立1個小時，雙手都現青筋。」

何謂七小福

「七小福」是1960年代京劇名武生于占元在香港開辦京劇戲班中國戲劇研究學院時，所收的學生的總稱。「七小福」源於于占元在一次京劇表演中，選了包括洪金寶（元龍）、成龍（元樓）、元彪、元奎、元華、元武（本名周元俊）、元泰七人擔任《七小福》的主角。後來因為演出非常成功，于占元於是藉此組成「七小福」戲班，讓徒弟增加演出經驗。

廣義上的「七小福」，其實最多時曾有成員70多人，除上述七人外，尚有元秋、元心、元菊、元甫（李菊華）、元香、元冰、元慶（袁和平）、元德（孔祥德）、元俊（吳元俊）、元彬（陶周坤）、元振、元輝（尹元輝）、元寶（徐佑麟）、元庭（吳明才）、元文（孟元文）、元兵、元心、元英 (林正英)等。

▲ 元彪父子合照。