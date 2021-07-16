【新冠肺炎】港府擬放寬高風險地區人士回港　梁子超批做法反智憂變種病毒衝擊本港

▲ 呼吸系統專科醫生梁子超認為現階段放寬措施是極之危險。（資料圖片）

消息指，港府有意在下周調整入境管制，容許身處高風險地區、並完成2劑疫苗接種的本港居民能夠登機回港。呼吸系統專科醫生梁子超表示，如本港 現時大幅放寬有關措施的做法反智，憂有變種病毒個案衝擊本港。

梁子超今早（16日）接受電台訪問時指， 現階段放寬措施是極之危險，因綜觀全球，沒有一處控制疫情不是靠嚴格控制輸入。以本港現時的情況，停飛來自極高風險地區的航班也不算太遲，雖然過往仍有走漏個案，但幸好可以找回，沒有再次出現社區爆發。

他說， 目前英國新確診有4.8萬宗、印尼疫情可能創新高，加上疫苗對變種病毒效用不大，以及機場或有漏洞， 如本港現時大幅放寬，有如中門大開， 批評有關措施是 反智 。

如果真是 中門大開，必然會引病毒入香港， 疫情將會再次淪陷， 會對經濟民生將會有大影響。

他指出，本港市民現時仍可外出用膳，生活情況較很多其他地方正常，一切都是得來不易；雖然過往亦有數宗變種病種個案，但若每日有數十至數百宗變種病毒個案不斷衝擊本港，擔心現時的防疫措施等未必可以「守得住」。

至於英國將香港列入綠色地區名單，港人由下周一起抵英後毋須隔離檢疫，梁子超指由於本港的疫情較英國好，有關措施對英國沒有影響，惟擔心港人由英國返港後，其帶來的風險或會對影響本港。他續指，全球疫情現時是兩極化，本港與鄰近地區討論通關是重中之重，如不必要地放寬極高風險地區的航班來港，一旦大量個案輸入，必然導致通關計劃告吹。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩