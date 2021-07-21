【兒童漆】油漆達人教揀安全油漆及油牆貼士　解構磁力漆+黑板漆+畫板漆特性

▲ 為小朋友油牆，應如何選擇安全油漆？

很多家長裝修時都不知道如何揀油漆，沒有味道是否等於安全？今次請到油漆達人William教我們為小朋友揀安全的油漆及分享DIY油牆的貼士。

▲ 油漆達人William（Mag Paint Hong Kong銷售總監）（右）、主持Ricca（左）（曾嘉文攝）

揀安全實用的油漆貼士

William表示現時的油漆都很適合小朋友，大家選擇油漆時可以留意它的標籤及說明，例如低甲醛、不含鉛、不含石綿及零異味等等，大家亦可選擇符合建造業議會綠色產品認證之評審標準金評級、歐盟EN713兒童安全標準及歐盟RoHS產品標準的油漆，避免小朋友接觸有害的化學物。

如果油漆罐上未有詳盡標籤及說明，亦可以到相關的官網查詢。

如果想令牆身更耐用，可以選用一些水性、耐污、防霉功能性的油漆。

三款功能性油漆介紹

在安全油漆的基礎下，市面上一些功能性的油漆，可有助小朋友學習及發揮創意。

William指現在市面上都有很多多功能油漆選擇，例如磁力漆、黑板漆及畫板漆，將牆壁變成大畫板，讓小朋友自由地畫畫。

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磁力漆

磁力漆的成分含有金屬，上油後可以令牆身帶有金屬，可以把磁性物件磁上牆身。由於磁力漆是底漆，可以塗上不同顏色的面漆，便有不同的效果了。此外，磁力漆的優點恆久耐用，施工簡單。

不過要留意，磁力漆最少油3層或以上，磁力才能達至最好表現。如果拿捏得不好，牆身有機會不平滑了。乾涸時間為每層最少4小時，完全乾涸後便可使用。

黑板漆

黑板漆不只有黑色，還有很多顏色選擇。黑板漆是面漆，可以配搭磁力漆作為底漆。

如果面漆採用黑板漆，牆身可同時擁有2種功能性。

黑板漆可以模擬學校用黑板上堂的環境，讓小朋友可以容易適應這個學習環境，亦可以增進家長及小朋友的互動。可是，粉筆有一個壞處，使用時會產生粉末，因此建議小朋友在家長陪同下使用。

黑板漆乾涸時間為2小時，乾涸後24小時方可使用。大家可以用粉筆，輕易在黑板漆上畫不同圖案。使用後，可用濕布清潔牆身粉抹。

白板漆

白板漆，又稱畫板漆，它分為光身及啞身，白色及透明共4款組合。

白板漆由a罐（硬化劑）加b罐（底漆，例如乳膠漆）組成，施工時要把a罐倒進b罐攪勻便可使用。上油後，待牆身乾透後可以用水性筆書寫及繪畫了。

由於白板漆含有硬化劑，所以令牆身更加堅固耐用。

小朋友貼了一些貼紙在牆上，都可以輕易地撕出，都不會損害牆身。

不過要注意，同樣因為白板漆含有硬化劑，所以大家要在30分鐘內完成施工，及在上油時不要開冷氣，避免油漆凝固，要與時間競賽。白板漆的乾涸時間為2小時，乾涸後7日方可使用。

油牆小貼士

如果想在牆身畫不同的圖案，但如何才可會油到出界？William表示用皺紋膠紙貼上便可以了。例如想在牆身油一個線條分明的三角形，只需要用膠紙貼出三角形，然後把油漆油下三角形範圍內等待乾透後，撕出皺紋膠紙貼在三角形的內圈，再用另一隻顏色油漆油在外圈，避免油出界。

鳴謝：好師傅裝修平台、CoCoMall裝修百貨平台、MagPaint Hong Kong

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記者：王芷瑩