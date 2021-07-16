【新冠肺炎】母親感染肺炎康復後欲與女兒同住　港媽擔心「復陽」傳染子女拒絕

▲ 一名港媽指母親為新冠肺炎康復者，出院後欲與自己同住，但擔心母親「復陽」感染家中子女，遂打算拒絕對方要求。

本港早前曾經有新冠肺炎康復者出院後，再次驗出陽性的「復陽」個案，引起全城關注。其後有港大學者解釋，醫學界不排除康復者排出的，是體內「已死」的病毒。最近有港媽在網上大呻，其母親為新冠肺炎康復者，出院後欲與自己同住。惟港媽擔心母親會「復陽」感染家中子女，故打算拒絕母親。

母親為肺炎康復者 欲與女兒同住

該名港媽近日在「香港討論區」發帖，指其母親現年六十多歲，早前感染新冠肺炎但已康復，出院後表示希望搬到自己家中同住。惟港媽指家中有兩個幾歲的小朋友，坦言雖然明白母親「想見多啲屋企人」，但擔心她會「復陽」將病毒傳染給小朋友和家人。

本身佢中招果陣都有啲驚惹到小朋友，後尾檢查過冇事，而家佢話就話好返啫，邊個知佢會唔會有病毒呀？

網民斥港媽不孝

港媽表示不敢直接拒絕母親，正處於兩難，遂在網上發文向網民求助。帖文一出引來不少網民回應，紛紛留言斥港媽不孝，「真係慘！自己個仔（女）都歧視自己媽媽」、「非常不孝」、「真係生件叉燒好過你」。點擊查看更多網民留言：

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有網民斥港媽完全沒有考慮過母親的感受，行為不負責任。另外有人指出，新冠肺炎康復者體內會產生抗體，著港媽不必太過擔心。也有人建議港媽可先向醫生詢問意見再作決定。

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責任編輯：王明芳