【大叔的愛】徐㴓喬向家人坦承是雙性戀者　Asha：花很多時間才讓媽媽接受

▲ 徐㴓喬（Asha Cuthbert）憑在ViuTV劇《大叔的愛》演梓芊人氣急升。

徐㴓喬（Asha Cuthbert）憑在ViuTV劇《大叔的愛》演梓芊一角人氣急升，徐㴓喬接受TOPick專訪也坦言，沒想到大家對《大叔的愛》會看得如此投入。

可是《大叔的愛》只有15集，Asha接受TOPick專訪表示，自己也不捨劇集完結：「這三星期過得極快，很記得從第一晚它播放時，我很緊張。到現時已播完，我跟大部分觀眾一樣都覺得不足夠，覺得這件事還未完結。」

【大叔的愛】Stanley看得眼濕濕愛港版更貼地 Asha不怕被怪罪：證明觀眾看得清楚【有片】

▲ （柯雅珺 攝）

要求給梓芊一個交代

Asha坦言期望《大叔的愛》的故事可以延續：「絕對是希望會有續集，最想有電影版，跟所有有份看的粉絲的想法也是一模一樣。」

她認為梓芊也應該要有個伴：「覺得編劇欠梓芊一個交代，當Francesca和Louis是一對、阿哥和娟姐是一對，那麼梓芊呢？梓芊也需要啊！」

問到梓芊要一個怎樣的另一半？Asha回答：「既玩得且也可照顧她的，不可以是一些太過認真的男人，要玩得的，但當梓芊玩到醉晒也可扶她回家。梓芊不會想別人教導她太多，照顧她便可。」

Asha自覺本身與梓芊很相似：「不想浪費機會或放在內心太久，我一定會去表白，即使答案是No，也要聽到對方Say No。」

【大叔的愛】英菲混血兒徐㴓喬難忍媽媽被攻擊 Asha：不喜歡大家對菲律賓人有偏見

▲ （柯雅珺 攝）

Asha談初戀

敢愛敢恨，Asha是香港極少數公開承認自己雙性戀的藝人，她回想約13歲時，曾有位男同學突然跟她說自己是雙性戀者。

當時她問這是甚麼：「完全對這事零知識，他解釋後，我便發現自己也不抗拒女生。小時候看迪士尼動畫，永遠都覺得王子很靚仔，到13歲發現其實公主也很美，才發現可能我也是（雙性戀者）。」

她有此意識時反問自己：「問自己抗不抗拒？不抗拒便可，沒有過度去想那件事。」

Asha的初戀發生於約13、14歲時：「是隔離班的男生追我，ICQ問我『受唔受溝』，完全是一點也不Sweet、不浪漫，也是很直接。之後便答應，他成了我人生中首位男友。我談了10次內的戀愛。」

▲ （柯雅珺 攝）

Asha首位女朋友

約17、18歲時，Asha才首次跟女生在拍拖：「拍了8年，最轟烈的那場。我想我隔了約半年才敢跟媽媽說，對那份愛很有信心，我知他們不會踢我出門口，但也很緊張。因為媽媽是保守派、天主教，肯定她以宗教為先，所以我也花了半年時間才鼓氣勇氣去跟她說：『你那時候經常看見的那個人，我跟她在一起。』」

心口掛着「勇」字在的Asha繼續憶述：「當時媽媽瞪大眼睛看着我，覺得有沒有搞錯？認為這件事是不自然的，用一些不支持的說話去跟我說。我通通都聽過了，所以也花了很多時間去讓媽媽明白這件事是很自然的。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

Asha說服父母接受另一半

問到如何說服媽媽，她謂：「說服媽媽的方法就是時間，以時間、用行動去證明給她看，我們也很開心，我們這段關係有很多人支持，跟其他情侶沒分別的。媽媽花了約年多兩年時間去接受，爸爸則比較快接受。」

Asha指爸爸反而較開放：「他覺得男女也可，只是不想我太專注於一個人身上。反而是怕我墜入情網，他很擔心這事並發生了，分手後也有跟爸爸說Sorry。」

至於朋輩的反應，則沒遇到太大問題：「可能因從小到大都跟身邊朋友說過我男女也喜歡，反而他們最接受不到的是我追求她，這是我第一個同性伴侶，為何會是我追求她呢？以前都沒有經驗，最出奇的是我成了主動的那位。」

▲ （柯雅珺 攝）

盲目追求愛情

Asha回憶以前追求女生的經歷：「我想我最令她動情的一刻是我在英國讀書，那年中六修讀Media，在她生日的時候，瞞着父母借朋友錢，買了一張機票去澳門給她一個Surprise。」

她續指：「當時那種盲目的程度，為了愛情就這樣去追，我會不惜一切。」Asha直認當時將愛情放在首位：「約24、25歲時跟她一起移民到英國，打兩份工賺錢。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Asha慘歷情傷

不過事與願違，Asha與前度拍拖8年後分手收場：「去了一年英國後便Fail，並回來了。學懂的是，兩個人如何一起成長而不分開？成長的時候會變的，但如何保持初心？大家想要的不同，而且變得太勁，8年前和後，價值觀、人生態度都可以好大反差，原來沒法磨合。大家想要的不同，我便決定先走。」

全程投入，卻受了重傷：「當時的情緒是我人生以來最亂，所有的都在那邊，突然間回來香港都很混亂。其實可以繼續留在那裏，但有種London是我和她的地方，所以想找回屬於自己的地方，回港想尋根。」

於是她決定回港展開新生活：「現時我會想將我所有的青春都留在香港，我的Energy、時間、機會都想留在香港，不走了。即使被威脅要離婚或分手也不走了，在這裏找回自己，是時候將自己放在首。」

▲ （柯雅珺 攝）

Asha重新出發

經歷令Asha成長：「以前是愛情第一，現在則會理性化一點。會跟伴侶說，我們需要溝通，要去想未來的路怎樣走。以前是覺得即使走到天涯海角也會跟你去，現時則不會去這麼遠。」

已重新出發的Asha現正蜜運中：「我們拍拖3年多，他是變性人，從女變男，所以是男性。他是美國人，大家在網上認識，當時剛分手，然後我豁出去飛去美國找他，大家愈來愈認真，之後他飛來香港找工作，我們維持着一段很健康、Supportive的關係。」

化妝：Lauren Lee

服裝：Initial

記者：梁樂欣

同場加映：Anson Lo專訪