【怪味海膽】港女元朗超市買怪色怪味海膽　大呻中伏：難食過屎每嚿都唔同味【附揀新鮮海膽貼士】

▲ 一名女子在元朗買到怪色怪味海膽，大感中伏。

海膽深受港人歡迎，不少人喜歡其鮮甜的味道。不過，近日本港一名女子在facebook群組表示，在元朗買到比屎更難吃的海膽，每一個的顏色和味道也很奇怪，令她大感中伏，只怪自己不懂分辨海膽新鮮程度。帖文引來熱議，有網民驚訝事主竟然可以「放到入口」，事主則稱這次當買個教訓。

事主在facebook群組「香港海膽&三文魚子關注組」發文並上載相片表示，海膽購自元朗一間連鎖食品超市。超市的價錢牌標註，這份是日本北海道的馬糞海膽，重50克，售價為港幣$158。她表示，「見佢細細板50g賣成158$咪試下」，惟當時已察覺到海膽顏色有異，「見佢色水唔同灰灰地，每一嚿都唔同色都係第一次見」。

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於是她向超市職員詢問為何顏色如此，對方回覆是「純天然無添加」，並指這款海膽難得有貨，銷情不錯，自己吃過也覺得好吃。事主表示，當時恰巧有其他顧客購買，在好奇心驅使下，決定買來試試，豈料試過後大嘆「中伏」。她發現味道強差人意，直言比糞便難吃：

點解難食過屎，仲要有渣。每一嚿都唔同味，苦又有酸又有。但又唔係臭咗嗰隻味，隻味好難（以）筆墨形容，（係）依世人食過最難食嘅海膽。

從相片可見，所有海膽顏色偏深，大致可分為四種顏色，部份呈深褐色，其中一塊海膽上面更有白色不明液體。不少網民也表示不解，問為何事主見顏色有異仍購買，另有人表示也曾在該店買過有劣質生蠔和三文魚。

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3招分辨海膽新鮮程度

曾任田舍家及鐵板燒海賀任壽司部總廚的梁家恩早前接受TOPick訪問時表示，最貴亦最高質的自然為原隻海膽，但較為少見。他表示，要了解海膽的新鮮程度，可留意以下三方面：棘刺、顏色、海膽肉的份量。

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責任編輯：羅嘉欣