【ERROR星蹤】接棒姜濤擔任銀行代言人　ERROR最新電視廣告周一首播

參選《全民造星》出身的組合ERROR靠著搞笑、騎呢和認真而收攬大批支持者，人氣越來越勁。

ERROR更得到越來越多的廣告商垂青，近日獲得銀行邀請，擔任「最紅應援團」，ERROR除了會現身於一系列戶外及數碼廣告外，最新的電視宣傳片將於7月19日晚上，在ViuTV 99台的8時25分廣告時段，以及當晚8時30分於商戶的Facebook和Instagram首播。