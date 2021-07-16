【ERROR星蹤】接棒姜濤擔任銀行代言人 ERROR最新電視廣告周一首播 娛樂 12:14 2021/07/16 分享： 熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康 參選《全民造星》出身的組合ERROR靠著搞笑、騎呢和認真而收攬大批支持者，人氣越來越勁。 ERROR更得到越來越多的廣告商垂青，近日獲得銀行邀請，擔任「最紅應援團」，ERROR除了會現身於一系列戶外及數碼廣告外，最新的電視宣傳片將於7月19日晚上，在ViuTV 99台的8時25分廣告時段，以及當晚8時30分於商戶的Facebook和Instagram首播。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車 《我們不CHOK》MV三大商場播放 18:23 2021/07/13 【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車 《我們不CHOK》MV三大商場播放 【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點 Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】 17:52 2021/07/13 【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點 Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】 【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心 Ian具生意頭腦早為事業投資 10:08 2021/07/15 【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心 Ian具生意頭腦早為事業投資 【MIRROR星蹤】花姐成廣告界新寵兒 努力賺錢為姜濤退休做準備【多圖】 15:48 2021/07/15 【MIRROR星蹤】花姐成廣告界新寵兒 努力賺錢為姜濤退休做準備【多圖】 【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室 Ian為騷肌照變攬枕感尷尬 16:35 2021/07/15 【MIRROR星蹤】陳卓賢逆市投資百萬開健身室 Ian為騷肌照變攬枕感尷尬 你可能感興趣 【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車 《我們不CHOK》MV三大商場播放 18:23 2021/07/13 【MIRROR X ERROR星蹤】《不可愛教主》應援流動車 《我們不CHOK》MV三大商場播放 【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點 Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】 17:52 2021/07/13 【MIRROR星蹤】跟盧瀚霆+陳卓賢遊香港景點 Ian公開本地打卡秘點【附交通資訊】 【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心 Ian具生意頭腦早為事業投資 10:08 2021/07/15 【MIRROR星蹤】陳卓賢創品牌後再搞健身中心 Ian具生意頭腦早為事業投資 Error 何啟明 吳保錡 郭嘉駿 梁業 組合 ViuTV 信用卡 娛樂人物職業 娛樂行業