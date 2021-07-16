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【ERROR星蹤】接棒姜濤擔任銀行代言人　ERROR最新電視廣告周一首播

娛樂 12:14 2021/07/16

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

參選《全民造星》出身的組合ERROR靠著搞笑、騎呢和認真而收攬大批支持者，人氣越來越勁。

ERROR更得到越來越多的廣告商垂青，近日獲得銀行邀請，擔任「最紅應援團」，ERROR除了會現身於一系列戶外及數碼廣告外，最新的電視宣傳片將於7月19日晚上，在ViuTV 99台的8時25分廣告時段，以及當晚8時30分於商戶的Facebook和Instagram首播。

撰文 : TOPick柴犬出動

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