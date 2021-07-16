  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 12:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國安法一周年】林鄭月娥：夏寶龍反駁西方國家「唱衰」香港　指對國家安全不可掉以輕心

社會 11:31 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

林鄭月娥感謝中央重視港區國安法在港實施一周年。（資料圖片）

全國港澳研究會以視頻連線方式，在北京、香港和澳門舉行專題研討會。消息指，中央港澳工作領導小組副組長、港澳辦主任夏寶龍在北京出席會議和發表講話，主題關於港區國安法實施一周年。

而在本港方面，研討會在金鐘一間酒店舉行。行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、基本法委員會副主任譚惠珠、部分港區人大代表、全國政協委員等早上抵達會場。

林鄭月娥在會後見傳媒，她表示十分感謝中央重視香港《國安法》實施一周年而舉行有關研討會，她引述港澳辦主任夏寶龍的講話，指過去一年港區國安法在港起立竿見影的效果，指利用很多香港數據反駁外國的謬論，又指2019年修例風波令香港上了寶貴的一課，同時反映香港有重大的國家安全風險，不能再視而不見，對國家安全不可以掉以輕心，在未來的工作中，盼特區政府做好候選人資格審查把關。

對於國安法展望部份，林鄭引述夏寶龍希望透過特首領導的特區政府肩負起責任，而首要工作是深化國安法於香港的實施。林鄭認為，政府未來有五方面工作需進行，包括：

1）完善維護國安的法律制度，包括基本法第二十三條立法等，而修訂個人私隱條例草案，打擊網上起底行為是其中一個例子。

2)做好涉違國安法人士的案件，將其繩之於法。

3）按照國安法第9條，加強指導學校、大學、社會團體、傳媒及社交媒體的工作，確保有關人士不會危害國家安全。

4)推動全社會認識國安工作，如教育局為學校制定國安教育指引。

5）做好未來三場選舉的把關工作，以及讓資格審查委員會做好審查候選人的工作。

她又表示夏寶龍亦高度評價警隊履職盡責，林鄭月娥之後沒有回應傳媒提問後離開。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3vw84v0

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋

相關文章

【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
11:08 2021/07/15
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
【鼓勵接種】林鄭月娥表示正考慮要求更多公務員及教師接種疫苗　重申有需要時或採取更嚴厲措施
11:54 2021/07/15
【鼓勵接種】林鄭月娥表示正考慮要求更多公務員及教師接種疫苗　重申有需要時或採取更嚴厲措施
【新機駕到】國泰引入全新空中巴士A321neo　8月推疫苗抽獎送出包機體驗大獎
19:13 2021/07/15
【新機駕到】國泰引入全新空中巴士A321neo　8月推疫苗抽獎送出包機體驗大獎
【疫苗接種】社區疫苗接種中心9月底停止營運　港府擬9月後准診所接種復必泰
今日 09:41
【疫苗接種】社區疫苗接種中心9月底停止營運　港府擬9月後准診所接種復必泰

你可能感興趣

【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
11:08 2021/07/15
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
【鼓勵接種】林鄭月娥表示正考慮要求更多公務員及教師接種疫苗　重申有需要時或採取更嚴厲措施
11:54 2021/07/15
【鼓勵接種】林鄭月娥表示正考慮要求更多公務員及教師接種疫苗　重申有需要時或採取更嚴厲措施
【新機駕到】國泰引入全新空中巴士A321neo　8月推疫苗抽獎送出包機體驗大獎
19:13 2021/07/15
【新機駕到】國泰引入全新空中巴士A321neo　8月推疫苗抽獎送出包機體驗大獎
國安法 疫苗 港區國安法 駱惠寧 金鐘 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 澳門 肺炎 政務司

最高瀏覽

【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請