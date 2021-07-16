【國安法一周年】林鄭月娥：夏寶龍反駁西方國家「唱衰」香港　指對國家安全不可掉以輕心

▲ 林鄭月娥感謝中央重視港區國安法在港實施一周年。（資料圖片）

全國港澳研究會以視頻連線方式，在北京、香港和澳門舉行專題研討會。消息指，中央港澳工作領導小組副組長、港澳辦主任夏寶龍在北京出席會議和發表講話，主題關於港區國安法實施一周年。

而在本港方面，研討會在金鐘一間酒店舉行。行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、政務司司長李家超、律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、保安局局長鄧炳強、基本法委員會副主任譚惠珠、部分港區人大代表、全國政協委員等早上抵達會場。

林鄭月娥在會後見傳媒，她表示十分感謝中央重視香港《國安法》實施一周年而舉行有關研討會，她引述港澳辦主任夏寶龍的講話，指過去一年港區國安法在港起立竿見影的效果，指利用很多香港數據反駁外國的謬論，又指2019年修例風波令香港上了寶貴的一課，同時反映香港有重大的國家安全風險，不能再視而不見，對國家安全不可以掉以輕心，在未來的工作中，盼特區政府做好候選人資格審查把關。

對於國安法展望部份，林鄭引述夏寶龍希望透過特首領導的特區政府肩負起責任，而首要工作是深化國安法於香港的實施。林鄭認為，政府未來有五方面工作需進行，包括：

1）完善維護國安的法律制度，包括基本法第二十三條立法等，而修訂個人私隱條例草案，打擊網上起底行為是其中一個例子。

2)做好涉違國安法人士的案件，將其繩之於法。

3）按照國安法第9條，加強指導學校、大學、社會團體、傳媒及社交媒體的工作，確保有關人士不會危害國家安全。

4)推動全社會認識國安工作，如教育局為學校制定國安教育指引。

5）做好未來三場選舉的把關工作，以及讓資格審查委員會做好審查候選人的工作。

她又表示夏寶龍亦高度評價警隊履職盡責，林鄭月娥之後沒有回應傳媒提問後離開。

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記者：伍瑋瑋