【黎明演唱會】跟鄭伊健首度同台合唱　黎明自創Leon之心示愛

▲ 黎明伊健兩位男神首合唱。

黎明「Talk & Sing紅館演唱會」昨舉行第六場，「古惑男神」鄭伊健擔任表演嘉賓，他率先示範Leon剛在台上自創的Love U手勢，全場尖叫。伊健稱2003年二人合作電影後，沙士隨之退去，寄望昨晚紅館合唱後疫情馬上消失，Leon與他擊掌叫好！

昨晚Leon第六場演出，方力申、姚子羚、蘇麗珊等圈中好友捧場，「金句王」Leon變身「手勢王」自創全新示愛手勢，用手指做圓圈動作放在眼睛前，表示「人群之中我只看到你」，全場冧爆！

▲ 二人曾合作電影《雙雄》。

之後伊健上台立即活學活用，Leon驚喜大笑。二人曾於2003年合作電影《雙雄》，伊健表示當時有兩件事最深刻，他對Leon說：「你記唔記有一場戲在一條好靚的隧道拍？那裡是化糞池，當時沙士好犀利，在這樣環境拍攝我好驚，但你好淡定，還笑著同我打招呼。當時我心諗：我們一齊拍戲，他都唔驚，我也不用驚。」Leon笑說：「其實我不知是化糞池，拍完返屋企先知道。」全場爆笑。

之後伊健又讚Leon好有紳士風度，說：「當年我們都好鍾意車，有一日我駕車到片場，Leon話想睇，我給他車匙，隨便玩啦！他打開車門無即刻上車，而先坐低，雙腳在車門外拍拍鞋底才踏入車廂，因為他不想整污糟架車，好有紳士風度，好有禮貌。大家要學呀，好加分！」

▲ 合唱《友情歲月》。

Leon自言一直都有這個習慣。伊健又說：「當年我們拍完套戲，疫情就消失，希望今次我們第一次紅館合唱之後，疫情盡快消失。」Leon立即與他擊掌叫好，然後他們背對背Chok住合唱《友情歲月》，全場揮動螢光棒大合唱。

