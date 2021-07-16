【打擊起底】私隱條例刑事化改善不斷起底行為　資訊科技界：存灰色地帶憂現自我審查

▲ 鍾麗玲指私隱條例刑事化改善不斷起底行為；資訊科技界代表則指存灰色地帶，憂慮業界自我審查。(私隱公署圖片）

為打擊起底，政府就修訂《私隱條例》刊憲，計劃將相關行為刑事化，最高罰款100萬港元及監禁5年。個人資料私隱專員鍾麗玲今（16日）表示，條例將賦予個人資料私隱專員有域外管轄權，可要求在海外註冊的伺服器移除起底內容，相信修例後本港由前年6月後出現的大量起底行為，以及網民將已刪除的起底內容重新上載等情況會有改善。

鍾麗玲在港台電台節目中表示，因不少網絡平台母公司均在海外，條例將賦予個人資料私隱專員有域外管轄權，只要資料當事人身處香港或是香港居民，私隱專員都可要求移除起底內容，若相關公司的在港員工沒有權限移除內容，則不會負上刑責。她強調，在緊急情況下例如有合理的犯罪懷疑、申請手令不切實可行等，私隱專員才可在沒有法庭手令下截取電子器材內容，相信上述情況絕少會執行。

鍾麗玲補充，本港由前年六月後出現大量起底行為，約7成網絡平台願意配合除移起底內容，但有網民會將起底內容重新上載，相信立例後情況可獲改善。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華在同一場合指出，草案仍有許多不清晰的地方，包括沒有訂明「個人資料」的定義，亦沒有訂明網絡平台移除內容的期限，惟基於技術問題，移除資料需時一至三個工作天不等，期望當局交代清楚相關疑慮。他補充，因應草案存有灰色地帶，私隱專員亦有權在沒有法庭手令下展開搜查，擔心業界「斬腳趾避沙蟲」，先行移除可疑內容，收窄本港資訊自由的空間。

民建聯立法會議員葛珮帆表示，草案條文清晰，可避免有人利用資訊自由的漏洞，傷害他人，而定罪分兩級制，相信業界人士不會誤墮法網，只要沒有故意發表起底內容，或包庇相關人士便不受影響。

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記者：陳麗娜