【法定古蹟】三幢歷史建築列為法定古蹟　包括西營盤般咸道官立小學、沙頭角協天宮

▲ 圖示協天宮正門上方石匾「協天宮」刻字，由光緒十六年（一八九○年）進士梁芝榮於一八九四年所書。(政府新聞網圖片）

政府今日（16日）刊憲，公布古物事務監督（即發展局局長）根據《古物及古蹟條例》將位於西營盤的般咸道官立小學、大埔的舊大埔警署和沙頭角的協天宮列為法定古蹟。

般咸道官立小學



位於西營盤般咸道官立小學校舍建於1940年至1941年，為羅富國師範學院的舊校舍。該學院於1939年成立，是香港首間全日制師範學院。日治期間，學院關閉，校舍被用作日本憲兵總部。

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羅富國師範學院於1946年3月重開，並於1692年遷往沙宣道的新校舍。其後，般咸道舊校舍由香港中文大學聯合書院使用，直至該書院於1971年遷往沙田。般咸道校舍於1973年完成翻新工程後交還當時已易名的羅富國教育學院用作分校，直至學院於1997年10月併入香港教育學院並遷往大埔新校舍。般咸道校舍於2000年1月25日起成為般咸道官立小學校舍。主樓自1941年落成至今，一直用作教育用途，是少數僅存曾用作小學及專上學院的校舍。



校舍主樓由地面至天台樓高三層，以混凝土建造，另築有地庫。建築物呈Ｅ字形布局，中間部分狹長，兩端各有附翼。主樓是本港現代流線型風格建築的典型例子，特點是多用曲線及橫線，着重功能，極少裝飾。此外，位於主樓的防空洞見證了日本入侵的歷史，在本港現存的歷史建築中頗為罕見。大樓內的意大利批盪、木門、木／鋼框窗戶及其小五金、意大利批盪作飾面的水泥階磚、木地板及旋轉樓梯等，均為具歷史價值的建築構件和物料，且保持良好狀況。



舊大埔警署

舊大埔警署於1899年落成，為新界首間警署及警察總部，亦是新界現存歷史最悠久的警署。舊大埔警署位於運頭角里的山頂，是英國於1899年4月16日首次在新界升起英國國旗的地方，見證了英國確立對新界的殖民管治。日治期間，警署空置，其門窗、木地板，以及其他可用的物品均被附近居民搶掠一空。佔領結束後，警署恢復運作至1987年。其後，該處被用作香港警務處新界北總區防止罪案組辦事處及水警北分區臨時辦事處。現時已透過活化歷史建築伙伴計劃活化為綠匯學苑，推動保育及永續生活。

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舊大埔警署由三幢單層式「實用主義」建築物組成，即主樓、職員宿舍和飯堂大樓。三幢建築物由一片平坦寬廣的草坪連接。建築物內部簡約實用，切合警隊的運作需要。原有的建築構件，例如荷蘭式山牆、裝飾性窗拱和窗台、鑄鐵排水渠和雨水斗，以及壁爐等，均大致保存原貌。外部構件如入口附近的保安崗亭及八角形水井、主樓前院的旗桿和兩座炮台，以及草坪上的磚砌焚化爐，均保存良好。過去120年，雖然內部曾因運作需要而進行多次翻新、改建及加建，但大部分原有建築構件仍然可見。



沙頭角協天宮

沙頭角協天宮於1894年至1895年間重建，以取代原先的關帝廟。關帝在明朝加封為「協天護國忠義大帝」。協天宮對十九世紀末沙頭角地區的經濟發展有重要的歷史價值，亦是現存少數與東和墟相關的主要廟宇。東和墟由村落聯盟「十約」經營，而「十約」由1830至1930年代支配沙頭角地區的經濟。協天宮前進內五塊石碑詳載廟宇重建的細節，並反映了海外華人社會與沙頭角地區的社會網絡。在建築方面，精巧的神龕及簷板、前進及後進的三葉形拱門，以及正立面的精緻青磚外牆、花崗石門框和鰲魚灰塑枕樑，均保持完好。

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協天宮是上世紀沙頭角社區的宗教、公共事務及教育場所。在20世紀初，它曾用作福德私塾校舍，為山咀的兒童提供教育。它自一九五九年起再用作學校，以部分地方作當時新成立的山咀公立學校辦事處及課室。2015年，學校回復戰前原名，即福德學社小學。目前，廟宇已不再用作教學。山咀村民仍於每年農曆5月13日慶祝關帝誕。



三項古蹟的詳細資料已上載發展局文物保育網頁 及古物古蹟辦事處網頁。

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責任編輯：郭詩詩