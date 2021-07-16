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【周末好去處】將軍澳中心長崎縣主題打卡位　限定精品店掃手信贏日本機票

休閒消費 12:17 2021/07/16

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「說走就走的長崎旅遊」可一次過到長崎景點打卡，一止旅遊癮。（相片來源：將軍澳中心）

太耐未有「返鄉下」回日本，唯有在商場內回味一番。由7月23日至9月5日，將軍澳中心夥拍日本長崎縣觀光聯盟，將長崎縣夢幻場景搬到香港，來一場「說走就走的長崎旅遊」。除了有5大長崎之旅打卡景點，更設精品店售賣逾百款長崎特色手信，另有浴衣體驗、限定福袋等。

相信不少港人也會懷念上機前到登機閘口打卡的時光。（商場提供）

「說走就走的長崎旅遊」打卡展，先在機場登機閘口影相，首站必訪位於長崎諫早市、高3米的巨型蜜瓜公車站；另有九州代表性主題公園豪斯登堡內逾4米高的荷蘭風車、向日葵花海及長崎尾曲貓電車。

豪斯登堡內的風車及花田，都是長崎必訪景點之一。（商場提供）

車廂內的長崎直送期間限定店，有逾百款長崎特色手信，包括長崎縣傳統工藝波佐見燒瓷具、日本3大烏冬之一的五島烏冬、長崎百花蜜及清酒等長崎物產。場內特設浴衣體驗館，The Point by SHKP會員憑積分可於逢周六、日體驗日式浴衣，悉心打扮影靚相。

活動舉行期間更可參加最高消費賞，首4名累積消費金額最高者，有機會獲得由 HK Express贊助的雙人來回長崎機票一套，亦有其他精選禮物包括Apple Watch、Dyson風筒或商場購物贈券。

長崎尾曲貓電車有多款長崎直送的特色手信可選購。（商場提供）

會員消費滿$1,800，可換取長崎波佐見燒瓷具福袋。（商場提供）

說走就走的長崎旅遊
地址：將軍澳唐德街9號將軍澳中心G/F
日期：7月23日至9月5日

記者：張頌婷

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