【虐兒判囚】涉餵奶時擲8個月大女嬰落地　保姆認虐兒囚6周官斥行為令人髮指

▲ 被告的心理報告指，案發前被告因認識多年的好友離世，導致情緒差。

保姆受僱照顧8個月大女嬰，但涉在餵奶期間將女嬰擲落地上，事件由女嬰父親透過閉路電視片段揭發，涉案保姆早前承認對看管的兒童或少年人襲擊罪，今（16日）於觀塘裁判法院被判監6星期。裁判官判刑時指，事件源於被告友人離世，但被告作為成年人，自己情緒差便發洩在小朋友身上，行為令人髮指，加上受害的女嬰僅8個月大，無反抗及投訴的能力，是加刑因素。

任職保姆的被告鍾照萍（56歲），承認於2021年6月18日，在觀塘翠屏南邨一單位故意襲擊8個月大的女嬰X，相當可能令X受到不必要的苦楚。

辯方今求情指，被告案發前一晚因好友在外地離世而失眠，本想請假但擔心影響僱主。心理報告指被告將僱主需要凌駕自己需要，被告不斷表示有悔意，並向受害女嬰及其家長道歉，承諾以後不會再做照顧幼童的工作。心理報告又指被告暴力傾向低，重犯機會亦低。

辯方又引述精神科報告指，被告自2004年起有精神問題及曾住院，另曾接受精神科治療約5年，但因丈夫及母親相繼去世，事發前更遇上被告友人去世，令她再次復發，精神科醫生建議被告繼續接受治療。

辯方指本案的確非常嚴重，但被告僅一時情緒失控而擲女嬰，並已立即將她抱起，沒有造成表面傷痕及長久的身心影響。辯方又指，被告女兒及教友亦為被告撰寫求情信，女兒自覺對有情緒問題的母親不夠關心，承諾會承擔照顧被告的責任。

辯方續表示，女嬰父母並無主動報案，被告因片段受網民關注才被捕，而且因網絡公審已受到懲罰，希望法庭考慮以監禁3星期為量刑起點。

▲ 保姆受僱照顧8個月大女嬰，但涉在餵奶期間將女嬰擲落地上，事件由女嬰父親透過閉路電視片段揭發。（資料圖片）

裁判官屈麗雯判刑時指，被告平日樂於助人，會照顧小朋友，但在本案中遇到問題卻不懂處理，沒有減刑因素，而且被告違反誠信，受害女嬰僅8個月大，沒有反抗及投訴的能力，是加刑因素，事件並非由父母揭發亦非減刑因素。

裁判官又指，事件源於被告友人離世，根本與女嬰無關。女嬰不願飲奶亦是常見的事，被告作為成年人，自己情緒差便發洩在小朋友身上，行為令人髮指。

裁判官認為，被告真正負責任做法是向僱主請假，而非勉強自己工作，根據報告內容，被告接受精神科治療是長遠有益的做法。裁判官以6星期為量刑起點，因違反誠信及受害人年幼加刑至9星期，認罪獲得刑期扣減，最終判監6星期。

辯方即時申請保釋等候上訴，但向被告及其家人索取指示後，最終撤回申請。

案情指，案發當天早上，女嬰父親在上班途中觀看家中閉路電視以觀察女嬰的情況，發現被告在餵奶期間，將女嬰掉落地下軟墊一次。父親回家解僱被告，並將女嬰送院檢查，同日出院。女嬰父親感憤怒，向妻子及友人分享片段，令片段在網上廣傳，警方遂接手調查，並於同日晚上拘捕被告。

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記者：林欣樂