【大叔的愛】邱士縉Alina愛巢同居生活曝光　Stanley爆女友多雜物瞬間被KO

▲ 邱士縉認真大膽，既然大爆女友雜物多。

近日於熱播劇集《大叔的愛》裡邱士縉（Stanley）飾演花弗Louis，最終被「姐姐」Francesca(簡慕華飾)成功收復，譜出一段姊弟戀。現實中的他則很專一，與《全民造星III》十強選手李炘頤（Alina）拍拖4年，感情穩定的二人近日一起築愛巢，展開甜蜜同居生活。

昨日Alina更於個人頻道上載短片介紹新居，為慶祝搬入新屋，Alina更向男友送上遊戲機，不過當Stanley呻女友多雜物時，即被女友反擊：「我掉了你部PS5吖嗱？」，Stanley極速被女友KO，看來他已經被Alina成功收復。

Alina於YouTube Channel上載名為「我要搬家了」的短片，另外她於IG發帖文寫道：「終於喺我三字頭嘅時候做到呢件事，對自己有少少交代，好多嘅唔捨得，但係都係時候要成長了！」她更貼出跟Stanley於新居拍攝的合照，但卻以圖案遮着男友樣貌。

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▲ 邱士縉於《大叔的愛》裡跟簡慕華譜姊弟戀。

愛巢曝光

原本居於坪州的Alina，跟男友Stanley搬往市區一個近500呎兩房單位，事前二人找來陳定幫師傅為新居睇風水，短片中所見，Alina一共有9箱日用品，當中還未包括衣衫，另外她更出動胞弟幫忙搬屋！

Alina踏入新居後即來一趟room tour，而Stanley即幫忙拍片，只見新居客廳及廚房頗寬敞，當中更擁有露台，兩口子可以欣賞日落。

▲ Stanley感情早有着落，跟女李炘頤拍拖4年。

片中所見，Stanley跟女友一手一腳組裝家俬，另外由於訂製床子時弄錯尺寸，故Alina大坤只能暫時睡床褥，此外Alina為男友Stanley送上驚喜禮物，當收到PS5遊戲機，Stanley即喜上眉梢說：「是否真㗎？這個除了是一個驚喜之外，亦是一個準許，準許我打機呀，best girlfriend，I love you！」

不過Alina更正：「是每日5分鐘！」Stanley不肯接受，更抱著女友撒嬌說：「不可以！每日1個鐘！I love you！」

之後Alina介紹下自己的衣帽間，只見她有不少雜物，當中香水也有10數支，此時Stanley即取笑女友多離物，衣帽間頗為凌亂。他說：「我算一下甚麼東西是你的好嗎??」，Alina即時嬲豬，更板起臉說：「間屋是誰？大部分東西也是你的，我掉了你部PS5吖嗱？」而Stanley即乖乖收聲：「其實也不是好亂吧！」

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30歲的Stanley外號為「馬鞍山巨龍」，入行前，他是一位舞蹈員，曾是本地舞蹈團隊Chestnuts Dance Crew 成員之一。他曾擔為林憶蓮、郭富城和周柏豪等演唱會擔任舞蹈員。

【大叔的愛】邱士縉與女友Alina感情穩定 MIRROR肌肉擔當Stanley進軍台灣市場

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Stanley為MIRROR的肌肉擔當，於IG裡也不時騷肌，除了參與《大叔的愛》演出，近日他更參演台劇《第三佈局塵沙惑》，更被讚演技成熟。

同場加映：《大叔的愛》專訪