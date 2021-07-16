【生死教育】以輕鬆跑步探討生死　盂蘭虛擬跑紀念花園打卡

「農曆7月14點都早啲收工」、「唔好貼牆行」、「盂蘭節嗰日晾衫千祈唔可以晾過夜呀」……提到盂蘭節、萬聖節兩個節日，相信不少人都會無限聯想，但盂蘭節彷彿又比萬聖節神秘，皆因總會聯想到死亡、燒衣、神功戲、孤魂野鬼……撇除一切鬼神之說，其實「死亡」從來距離我們不遠，人自出生起，從來都是朝著死亡的方向走。而既然這個命題跟我們息息相關，何妨以一種不否定、不迴避的態度與死亡共處。

心繫心生命教育基金為大家帶來「盂蘭跑」，今年得到食環署及全城街馬的支持，將以盂蘭虛擬跑模式開展，由原本只跑一晚擴大至跑足整個8月，希望透過跑步，以輕鬆手法探討生死，帶動社區更正面地討論死亡的話題，推動無忌無諱、好生好死的文化觀念。

▲ 跑手可自行規劃路線，跑遍全港紀念花園。（心繫心生命教育基金圖片）

虛擬盂蘭跑的主題圍繞綠色殯葬，參加者需要在8月1日至9月5日期間走畢最少30公里路途，並到達最少5個食環署轄下的紀念花園，具體路線由參加者自行設計。而更考驗腦筋的是，全港共13個紀念花園分布於以下的9個靈灰安置所，包括富山、曾咀、長洲、坪洲、南丫島等等，當中哥連臣角、鑽石山、和合石、葵涌各有兩個紀念花園，故此參加者適宜做好路線的規劃，讓整個旅途更加精采。

心繫心生命教育基金相信，生活上縱有不同的困難和危機，通過短暫的出走騰出的留白空間更能夠讓我們有一個澄明的心去沉澱和儲備。希望大家能夠在百忙之中抽空出走，好好深呼吸，更能夠通過認識死亡，悟出生命的寶貴。

活動日期：8月1日至9月5日（農曆7月14日為8月21日）

報名日期：即日起至8月31日

報名費：每位參加者$150（另可捐贈$200、$300、$500或$1,000元，以支持社區生命教育以及哀傷輔導服務。）

記者：李越樺

