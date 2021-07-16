【疫苗接種】港大研究指復必泰抗體較科興高近9倍　一針復必泰抗體水平勝兩針科興

▲ 港大一項研究指出接種復必泰者的抗體水平較接種科興者的高約9倍。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃2月底起開展，至今已是141天。港大公共衛生學院一項抗體研究發現，完成接種兩劑復必泰疫苗人士的平均抗體水平，較接種兩劑科興疫苗者高約9倍；其中打一針復必泰的抗體水平更比起打兩針科興後高。

港大公共衛生學院招募了1442名醫護人員作有關研究，利用兩種方法包括酵素連結免疫吸附分析法（ELISA）及溶斑減少中和抗體測試（PRNT），分析抗體黏附病毒和抗體阻止病毒感染細胞的能力。

團隊初步完成當中93人的分析，其中63人接種復必泰，30人接種科興，發現接種復必泰疫苗者，在完成第一針後的抗體水平明顯上升，完成第二針後的水平再進一步上升；而接種科興疫苗者，在打第一針後的抗體水平很低，至完成兩針後的抗體水平才升至中等水平。

團隊再在做溶斑減少中和抗體測試（PRNT）的接種者中抽取24人作分析，兩款疫苗各佔一半，發現完成接種兩劑復必泰疫苗者，一個月後的平均抗體水平達269，比完成接種兩劑科興者的27高約9倍；且打一針復必泰已有49，而只打一針科興的平均抗體水平只有7。有關研究結果今日（16日）刊在《刺針-微生物》（The Lancet Microbe）。

團隊表示，今次研究顯示兩款疫苗的效用有顯著差異，惟研究未有分析T細胞和ADCC的免疫反應，指未來研究或會檢視提升抗體水平的策略和接種滅活疫苗人士的臨床保護，包括考慮接種加強劑。

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記者：郭詩詩