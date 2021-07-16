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【重男輕女】淚控生女遭丈夫奶奶嫌棄暴打　32歲人妻下肢癱瘓乳房受傷患抑鬱

親子 12:31 2021/07/16

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32歲人妻生女後，控訴丈夫和奶奶家暴。

現今社會仍有人抱著重男輕女的觀念，甚至把生女視為妻子的過錯。山東近日有一名32歲人妻，因為生了女兒，就被丈夫和奶奶辱罵，甚至家暴至下肢癱瘓，臥床至今超過一年。然而，丈夫否認家暴指控，僅指「發生爭執時有輕微肢體接觸」。

32歲的楊姓女子，近日在社交媒體接連發文，控訴丈夫和奶奶。她憶述，自己在2014年因工作認識了丈夫，從相識、相戀到結婚，本來都過著幸福的日子。然而，在2017年8月，楊女懷孕生下女兒，從此好日子就到頭了，

他們想要個兒子，但我生了女兒，他們的態度就發生了180度大轉變。

她表示，當年未出月子，奶奶就已經急著催促她生第二胎，但她是剖腹產，傷口未好，於是就拒絕。不料，此後她跟丈夫、奶奶衝突不斷，丈夫開始打她，更於2018年開始不回家住。

控訴丈夫奶奶暴打

直至2020年3月中，當晚楊女受到奶奶辱罵，她無法忍受還口，就被奶奶暴打。奶奶第一拳就打她的下體，令她疼得想蹲下來，奶奶的第二拳就直接打在她的乳房，當第三下時，她本能地轉身，被打了背部。

我一看情況不好，就想往外跑，丈夫見狀一下子從床上跳下來，拖住我的大腿，奶奶就從後邊一拳把我打趴在地。他們開始踢我，邊踢邊罵我。

楊女稱，當時被丈夫母子毆打致昏迷，醒來也不讓她就醫，幸她70歲的媽媽趕來，叫救護車把她送院。楊女被診斷為下肢無力和癱瘓，雙側乳房挫傷，另有抑鬱症、焦慮症。她又控訴，自己在事發後還曾遭丈夫歐打。

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丈夫否認家暴

其後，她在母親陪同下報警，丈夫否認毆打妻子，

只是爭吵時發生輕微肢體接觸，她抱著孩子在樓道內大聲喊，並且要離開，我怕鄰居聽著丟人，就向房內拽著她衣服。

然而，警方未對丈夫和奶奶進行處罰。楊女於向告上法院，在今年6月的法院一審裁定，警方調查的事實不清，證據不足，應撤銷不處罰決定，重新調查。

目前丈夫和奶奶帶走了女兒，楊女則與父母居住，更領著殘疾人證。她希望，丈夫能承擔照顧自己的責任，將自己的病治好。惟丈夫卻堅稱自己沒有家暴，並向楊女提出離婚，楊女沒有同意，

我被打成這樣，哪能就這樣離婚，離了後誰負責我。

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責任編輯：王明芳 

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