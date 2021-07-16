【成員變更】政府委任周志賢為旅發局新成員　任期下月展開為期2年

▲ 政府委任周志賢為旅發局新成員，任期下月展開為期2年。(資料圖片)

政府今日（16日）公布委任周志賢為香港旅遊發展局新成員，任期2年，由今年8月1日至2023年7月31日生效。



商務及經濟發展局指，歡迎周志賢加入旅發局，並表示他是德勤中國主席，相信憑藉其專業背景、豐富經驗和識見，定能對旅發局推廣香港成為國際旅遊目的地的工作帶來幫助。當局又感謝即將卸任的成員余葉嘉莉過往6年的貢獻。



旅發局成員由財政司司長在行政長官授權下，根據《香港旅遊發展局條例》（第302章）第9條委任。由今年8月1日起，旅發局成員名單如下：

彭耀佳博士（主席）

旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員

陳樂信

鄭志雯

張添琳

周志賢

方力申

方舜文

馮玉麟博士

禤惠儀

關淑華

郭艷明

劉凱詩

梁宏正

沈朝生

司徒永富

譚載怡

黃焯安

黃進達

黃傑龍

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜