【成員變更】政府委任周志賢為旅發局新成員 任期下月展開為期2年
社會 12:16 2021/07/16
政府今日（16日）公布委任周志賢為香港旅遊發展局新成員，任期2年，由今年8月1日至2023年7月31日生效。
商務及經濟發展局指，歡迎周志賢加入旅發局，並表示他是德勤中國主席，相信憑藉其專業背景、豐富經驗和識見，定能對旅發局推廣香港成為國際旅遊目的地的工作帶來幫助。當局又感謝即將卸任的成員余葉嘉莉過往6年的貢獻。
旅發局成員由財政司司長在行政長官授權下，根據《香港旅遊發展局條例》（第302章）第9條委任。由今年8月1日起，旅發局成員名單如下：
- 彭耀佳博士（主席）
- 旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員
- 陳樂信
- 鄭志雯
- 張添琳
- 周志賢
- 方力申
- 方舜文
- 馮玉麟博士
- 禤惠儀
- 關淑華
- 郭艷明
- 劉凱詩
- 梁宏正
- 沈朝生
- 司徒永富
- 譚載怡
- 黃焯安
- 黃進達
- 黃傑龍
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記者：陳麗娜