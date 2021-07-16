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【成員變更】政府委任周志賢為旅發局新成員　任期下月展開為期2年

社會 12:16 2021/07/16

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政府委任周志賢為旅發局新成員，任期下月展開為期2年。(資料圖片)

政府今日（16日）公布委任周志賢為香港旅遊發展局新成員，任期2年，由今年8月1日至2023年7月31日生效。

商務及經濟發展局指，歡迎周志賢加入旅發局，並表示他是德勤中國主席，相信憑藉其專業背景、豐富經驗和識見，定能對旅發局推廣香港成為國際旅遊目的地的工作帶來幫助。當局又感謝即將卸任的成員余葉嘉莉過往6年的貢獻。

旅發局成員由財政司司長在行政長官授權下，根據《香港旅遊發展局條例》（第302章）第9條委任。由今年8月1日起，旅發局成員名單如下：

  • 彭耀佳博士（主席）
  • 旅遊事務專員（副主席），由旅遊事務副專員擔任候補成員
  • 陳樂信
  • 鄭志雯
  • 張添琳
  • 周志賢
  • 方力申
  • 方舜文
  • 馮玉麟博士
  • 禤惠儀
  • 關淑華
  • 郭艷明
  • 劉凱詩
  • 梁宏正
  • 沈朝生
  • 司徒永富
  • 譚載怡
  • 黃焯安
  • 黃進達
  • 黃傑龍

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記者：陳麗娜

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