【沒血緣的愛】突患白血病驗DNA父親揭塵封多年秘密　22歲女感恩：待我比親生女還要好

▲ 突患白血病驗DNA父親揭塵封多年秘密，22歲女感恩：「待我比親生女還要好。」

內地湖南長沙1名22歲少女在今年6月先後通過英國專業8級和教師資格證考試，準備今年9月成為老師。然而，不久後她確定患上急性淋巴細胞白血病，醫生指唯一的治療方法是血細胞移植，提議家人進行DNA檢查。此時，少女的爸爸不得不揭發隱瞞22年的秘密，指她並非他的親生女。少女得知後崩潰大哭，感恩父母視她為親生女一樣照顧。

綜合內地媒體報道，22歲少女小袁為了領取教師證，便到醫院做常規身體檢查，沒想到她血液中白血球異常，較正常數值3.5至9.5高出10倍，醫生隨即確定小袁患上急性淋巴細胞白血病，造血幹細胞移植是目前治癒小袁病情的唯一方法，醫生建議盡快進行DNA測試。不過，父親袁石明這才向女兒坦承，指在1999年時，當時與妻子已結婚十多年，因身體原因夫妻倆沒有生育，但二人想要一個孩子，便領養小袁，一直養育至今。看著小袁病倒在床，袁石明表示，

如果我們能夠做到，我們肯定盡自己最大的能力做到最好，哪怕用我自己的性命交換。

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感恩養父母待自己如親生子女

小袁聽見後，立刻忍不住大哭，她感恩父母對她的付出，「從來沒有懷疑過。他們對我比對親生的孩子還要好。」她表示，非親生女一事不算是打擊，她感恩父母一直待她如掌上明珠，

從小到大，我爸爸媽媽都是把我照顧得最好的。我上學，我媽媽從幼兒園一直到高中都是一直在陪著我，養了我這麼多年，我就覺得很感謝她們，也不怪我的親生父母什麼的，反而很感謝她們。

親生父母超生忍痛送走幼女

為了拯救小袁，袁石明與妻子忍著悲痛尋找小袁親生父母，最後得到小袁親生父母的聯繫方式，才得知他們當年因家境困難及超生等問題，不得不忍痛將小女兒送走。目前，小袁兩位親生姐姐及一位親生妹妹已進行骨髓配對取樣，正等待配樣結果。袁石明明白小袁生父的家境清貧，他承諾，「經濟上會有我們承擔，也讓我們共同的女兒早日康復。」

而小袁在短時間內經歷一切後，她認為自己更加堅強勇敢，希望自己盡快戰勝疾病投入工作，

我以後理想的職業是當一名老師，是我的願望，也是一直以來我爸爸媽媽的願望。



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責任編輯：王明芳