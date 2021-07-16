【聲帶瘜肉】主持工作常說話致聲帶生瘜肉　練美娟因黃德斌一句話決心做手術

▲ 主持工作常說話致聲帶生瘜肉，練美娟因黃德斌一句話決心做手術。

ViuTV劇集《大叔的愛》掀起煲劇熱潮，當中飾演Carmen的「娟姐」練美娟為拍劇增磅，演技亦受到好評。娟姐「大癲大肺」的形象深入民心，她入行後曾為多個節目擔任主持，但因工作需要長期說話，導致聲帶生瘜肉，早前她因黃德斌一句話，決心接受聲帶手術，恢復靚聲。

娟姐曾為《Girls' Talk》、《金剛旅神團》及《造美人》等多個節目擔當主持，但因長期說話，令她聲帶長瘜肉，導致聲線變得沙啞。最近她接受了手術，這個決定原來全靠黃德斌的一句說話。她指，黃德斌當時推介她做聲帶手術，指做了手術會帶來更多可能性，有助擴闊演藝路，才令她決心去做手術。

術後，娟姐休養了一個月，而經過這次手術，她亦學會要保養聲線，例如要多喝水，令喉嚨保持濕潤，另外，亦要找出自己最舒服的說話方式，才不會傷到聲帶。

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經常說話易失聲

間歇地聲沙或走音可能患上聲帶結節。耳鼻喉科專科醫生鄧志豪接受TOPick專訪時表示，經常大聲說話，過度磨擦喉嚨，出現發炎、出血，形成長繭或長瘜肉，導致說話突然走音，或突然不能發聲，他建議喉嚨持續紅腫發炎兩星期或以上，最好進行檢查。

鄧志豪指出，休息配合適當發音，繭自然會平復，但瘜肉是聲帶中發炎和充血的情況，若瘜肉已形成，即使透過休息或言語治療，亦未能令瘜肉自行萎縮，如果瘜肉體積較大，明顯影響聲帶的質素，一般建議進行手術移除它，效果較顯著。

經常說話可導致長繭或瘜肉，常見患者包括老師、售貨員，或於嘈雜和戶外工作人士，他們經常需要喊叫，引起喉嚨和聲帶過分磨擦。

醫生隨後建議患者調節說話習慣，包括教學時盡量使用咪高峰、課堂之間需要適當休息、多喝水滋潤喉嚨、說話語速亦要放慢及分段，有適當的停頓，讓喉嚨得以休息。

鄧志豪建議有關人士除多喝暖水外，亦可適當按壓喉嚨放鬆頸部肌肉，面對突發性失聲情況，可選擇接種俗稱「開聲針」的類固醇藥物。

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責任編輯：羅嘉欣