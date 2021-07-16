【不幸意外】小朋友到九龍區餐廳內公園玩撼穿頭　家長不滿負責人無慰問與跟進

▲ 有家長帶小朋友到九龍區某餐廳食晚飯，小朋友在餐廳的公園玩時撼穿頭。

小朋友發生意外，家長大為心痛！近日本港有家長在網上幼兒群組發帖，指7月時一家人到九龍區一間附設空中花園的餐廳食晚飯，花園附有兒童遊樂場，小朋友去玩耍時撞到橫樑至頭破血流，家長事後不滿涉事餐廳負責人沒有兌現承諾慰問及跟進。

近日有網民在facebook群組「大埔 TAI PO」轉載來自幼兒群組的帖文，表示希望分享給多點人知道，有家長於7月11日一家人到九龍區一間約萬呎大的餐廳食晚餐，餐廳的露天平台內有個兒童遊樂設施，孩子玩時不小心受傷，頭頂位置留有疤痕。轉載內容的發帖網民有感︰

事主無提及任何追究，（餐廳）唔打俾事主慰問都算，想了解返有無跟進事件，可以不聞不問，睇見小朋友個傷口都痛。

孩子到餐廳戶外花園玩受傷

帖文附有1張截圖有一大段文字是受傷孩子的家長撰寫，當天他們一家人食自助BBQ晚餐，小朋友到餐廳戶外空中花園的公園玩。

我個小朋友因為當時環境昏暗，在遊樂設施玩的時候，無留意橫樑位置而撞至頭破血流，當時經理幫我哋叫白車，通知了餐廳老闆。

涉事的家長表示反映了建議，擔憂其他小朋友都會受傷，所以請經理查看事發現場。家長留下電話聯絡方法，經理承諾隨後第2日致電及慰問一下小朋友的情況。

家長指餐廳沒兌現承諾跟進

原帖家長大呻2日之後沒收到任何餐廳代表的慰問，或交代遊樂設施的安全性，直言感覺餐廳的處理方法並不恰當，始終在餐廳範圍受傷，令他有點生氣。之後該家長致電餐廳了解有否跟進，職員表示會叫負責人回電，結果家長沒收到電話。

我覺得佢哋好不負責任，甚至係好冷漠。

餐廳︰不接受訪問

記者就此事於今日（16日）致電予有關餐廳，向職員提及是記者來電查詢，接聽的女職員說︰「唔好意思，依家好忙，唔接受訪問。」

有關帖文引起網民討論，有指由於現時只有單方面資料，宜客觀些討論，有相片展示橫樑位置及家長位置再作批評。另有網民表示同行家長責任最大，要時刻照顧好孩子。另轉載內容發帖者有感事主不是想追究，而是希望餐廳都盡返少許責任，回覆當事人有無跟進，避免有其他小朋友出意外。更多留言見下圖︰

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

同場加映︰開餐廳打幾份工儲教育基金 單親媽可嵐不言苦︰兒子是我一部分

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳