【川崎症】嬰兒高燒39℃精神胃口無異　兒科醫生憑一徵狀及早確診川崎症

▲ 台灣兒科醫生許志煌憑嬰兒身上一個徵狀，判斷對方患上川崎症，慶幸能及早治療。

嬰幼兒發燒可大可小，家長應帶他們求診作適當治療。小朋友持續高燒是川崎症（又稱川崎氏症）的病徵之一，近日台灣兒科醫生許志煌就分享，有嬰兒高燒39度，但精神及胃口無異，最終他憑嬰兒身上一個徵狀，判斷對方患上川崎症，令嬰兒可以及早確診，並盡早接受治療。

本周三（14日）許醫生於facebook專頁「家安小兒科診所 許志煌醫師」發文，表示約二至三星期前有家長帶同一名嬰兒來看診，當時嬰兒發燒39度，高燒持續一天。除了發燒外，他沒出現甚麼症狀，精神狀態及胃口都還好，而發燒在普通疾病的初期是很常見的。

卡介苗針口紅腫

當許醫生把嬰兒的衣服翻來翻去檢查時，卻發現了他的卡介苗針口又紅又腫，隨即有了結論「我看是川崎氏症」。雖然嬰兒沒有其他川崎症症狀，但許醫生請家長帶孩子去醫院進一步檢查。他能及早判斷川崎症，由於︰

好多年前老師曾經說，川崎氏症的診斷基本要燒五天，但是卡介苗紅腫和肛門處紅腫脫皮，可能是剛發燒時幫助診斷的早期線索，尤其是非典型的川崎氏症。

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這個嬰兒就在幾天後確診川崎症，其後在小兒心臟科醫生的照顧下康復出院。

川崎症的6大症狀

許醫生指出，川崎症的症狀是發燒超過5天，加上以下5個條件中至少有4個符合，包括口腔出現「草莓舌」、嘴唇乾裂；紅眼睛，雙側非化膿性結膜炎；頸部淋巴結腫大，超過1.5厘米，不痛，大多單側；手掌與腳掌水腫，手指及腳趾脫皮；皮膚紅疹。他提及川崎症的破壞力︰

川崎氏症太晚治療可能會造成冠狀動脈瘤，引發心臟受損衰竭，這是目前後天性心臟病的主因。

他提醒家長如果孩子莫名其妙發燒，要小心川崎症，亦可以留意孩子的卡介苗針口和肛門的紅腫變化，以便及早安排治療。

以上內容及相片獲「台灣家安小兒科診所許志煌醫師」授權刊載報道，原文【按此】

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責任編輯：王明芳