【無公德心】58歲清潔姨姨制止小朋友隨地小便　反被家長大罵感委屈落淚

▲ 內地一名清潔姨姨因阻止小朋友隨地小便，反被家長大罵。

家長應從小培養子女的公德心和以禮待人的態度。近日內地一名在景區工作的清潔姨姨，因阻止小朋友隨地小便，卻反被家長大罵。由於她擔心會因此影響工作表現被僱主罰款，所以感到委屈落淚。其後園方回應，表示已慰問及獎勵該名清潔工，未來將會考慮設立遊客黑名單，以避免同類事件再次發生。

▲ 58歲清潔姨姨感委屈當眾落淚。（影片截圖）

阻止小朋友隨地小便反被罵

綜合內地傳媒報道，事發在陝西西安一個著名景點大唐芙蓉園，近日一名58歲清潔姨姨在掃地時，看到有小朋友在景區內隨地小便，同行的家長未有阻止。由於園區內設有免費公廁，而且距離事發地點不遠，姨姨不理解為何家長不帶小朋友上廁所，遂上前制止。

不過當她走到過去時，小朋友已「就地解決」完畢，清潔姨姨因此囉唆了對方幾句。豈料卻反被家長大罵，當眾斥清潔姨姨多管閒事，又指「他這麼小的孩子，又能懂甚麼」。由於清潔姨姨擔心園方會因此認為她清潔不妥當而向她罰款，加上對於被罵感到委屈，忍不住當眾落淚。

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園方會考慮設立黑名單

期間有遊客上前拍片，向姨姨了解情況。清潔姨姨表示自己今年58歲，子女長期在外地工作甚少回家，在景區內工作的月薪只有2000元人民幣（約港幣2400）。她擔心有人隨地大小便後，自己會被園方罰款。

其後事件被內地傳媒報道，園方回應指並沒有處罰清潔姨姨，已經慰問和以現金獎勵她。另外又向園內的員工發放消暑用品、藥物。園方亦表示，為了避免不文明的行為再次發生，未來將考慮設立黑名單，希望遊客在景區內遊玩時遵守秩序。

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責任編輯：王明芳