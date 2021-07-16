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【最強報復】銀行高層疑與女職員出軌　遭門前拉橫額揭發姦情下場超慘

親子 13:37 2021/07/16

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湖南省有兩名女子在一家銀行門口拉起橫額，上面寫著銀行高層與女下屬長期通姦。

老婆發現另一半出軌，必定心有不甘，有人會選擇報復。最近內地網絡瘋傳一段影片，有兩名女子到湖南省一家銀行門口拉起橫額，上面寫有一名銀行高層與女下屬長期通姦，更列印了兩人的情慾短訊宣揚，引起網民熱烈討論。

據內媒《極目新聞》報道，7月初開始在網上瘋傳一段影片，見到兩名女子在湖南永州農村商業銀行一家分行門前拉起橫額，上面寫著「農商銀行劉某某與櫃員蔣某長期通姦」，之後一度遭涉事銀行派人阻止，期間發生言語衝突。

經傳媒查證後，劉某某是該行的副總，而蔣某是前台女職員，疑似長期有不正當關係；而拉橫額的疑似是正宮的親友。

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列印情慾短訊宣揚

與此同時，網上還流傳一份疑似是劉男與蔣女的列印版聊天紀錄，內容相當露骨，經常表達思念之情，劉男說︰「60多個小時沒見你了，我要去親你一口。」

劉男在對話中透露，已和正印老婆攤牌，想與小三結婚生女。而小三亦已稱呼劉男為「老公」，表示要為他學煲湯，還傳送性感照片，劉男則希望小三作Cosplay角色打扮，可見二人關係親暱。

點擊圖片即睇曖昧對話︰

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銀行證事件屬實開除二人

事件發酵數日後，市紀委信訪室回覆傳媒查詢指，該銀行內部有獨立紀檢機構，並證實事件及人物身分屬實，2名員工的確存在「不當男女關係」問題，並已作出處分，開除相關職位，但不便透露詳情。

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責任編輯︰王明芳

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