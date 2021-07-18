【廿四孝爸爸】錢嘉樂跟女兒學英文　書到用時方恨少：全靠將勤補拙

▲ 錢嘉樂與兩女兒感情要好。

很久沒有再當電視節目主持的錢嘉樂，應「獎門人」曾志偉邀請返TVB為《盛·舞者》任主持。作為80年代參加《霹靂舞大賽》的跳舞大師兄，兼且年青時為香港著名任龍虎武師、現為金牌動作指導，錢嘉樂身上的運動細胞自然十分活躍，他也指自己好動的性格也遺傳予兩個女兒。

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▲ 錢嘉樂指兩女兒的性格活潑好動。（曾耀輝攝）

兩女活潑好動 擅長講英文

錢嘉樂與太太湯盈盈於2007年結緣，2012年結婚，2013年誕下長女錢凱晴（Alyss，現年8歲），2015年誕下細女錢凱琪（Kassidy，現年5歲）。

他表示兩位小朋友性格好動，熱愛上運動型的課外活動：「她們有學過跳舞，但3分鐘熱度後便無學，近來熱愛學體操，2個也有上課，既然喜歡就會讓她們嘗試。」

他並指大女性格雖然好動但仍會顧及安全，但細女就很「義無反顧」，天不怕地不怕，有時在家中也愛從高處跳下，期望爸爸可以一手抱住，但錢嘉樂就指：「很怕有天接不到，希望她們上完堂會學懂保護自己。」

過往年多，因疫情大大影響工作計劃，變相令錢嘉樂有更多日子留在香港，也有更多時間陪伴女兒成長。他對此大感值得：「以前在外地工作多，現在雖然多了在家但非常值得。原來小朋友大得很快，剛發現細女已開始不讓我鍚，想趁她們未有男朋友時多陪伴，因為將來想與她們外出都未必成功。」

▲ 錢嘉樂因疫情多了時間留港與女兒玩樂。（Instagram圖片）

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年少讀書少 長大方明知識的重要

說起在家的親子活動，錢嘉樂指其中一樣是「講英文」。湯盈盈於加拿大成長，畢業於加拿大協和大學，操一口流利英文，而兩女兒也就讀私立學校蘇浙小學，日常也以英文為主要語言。

錢嘉樂也自認英文水平不足，在家都要女兒教英文，有時又會被糾正懶音。他指：「有時在家中好像局外人，全屋都講英文，連與外傭溝通也要思考如何表達，更要用上身體語言。但好事來的，或多或少都有進步，與女兒親子關係都變好。」

錢嘉樂早於80年代入行，當時只有中一學歷的他輟學當龍虎武師。長大後，他卻深明知識的重要性：「以前讀書少，出來工作後發現要有知識。當年第一次為回歸Show任主持，是很正經的典禮，那刻我發現讀書少是沒有著數，內在知識多才是好事，而我只可以靠工作時將勤補拙。」

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不強逼考大學

故此，他也要求女兒完成基本學業：「我不會要她們讀到碩士或博士，考到大學固然開心，但最緊要的是讀好基本知識，要先有知識才找興趣，而且尊重別人的態度也可以從讀書中學習到。」

▲ 錢嘉樂指讀書很重要。（曾耀輝攝）

不過，他也不忘留給女兒美好的童年時光：「現時未考慮到要去外國升學，因為年紀還很少，不捨得她們遠行。所以安排讀國際學校，既可讀書又能發展興趣，希望不要失去童年。有時我也會跟她們做功課教中文，同時也是我的學習，是一個很好的親子活動。」

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記者：陳家瑩

同場加映：李旻芳黃耀英專訪