【晴天行雷】山頂施勳道地盤3名工人遭雷電擊中　急送瑪麗搶救

▲ 有工人疑被雷電擊中，被抬上擔架送院，頭部被布遮蔽。（曾秋文攝）

山頂施勳道3號一個地盤，警方今早（16日）10時10分接報，指3名工人於戶外工作時，疑遭雷電擊中。救護員接報到場，將手腳受傷的工人送往瑪麗醫院搶救，其中一人送院時清醒。

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現場消息稱，當時天秤正吊運一條長型金屬管狀物體，3名工人協助「睇位」。突然3人聽到行雷聲，之後陸續出現觸電感覺，懷疑被雷劈中。

3人並無接觸到金屬管，其中1名傷者躺在地盤內動彈不得，另外兩名工人手腳懷疑被灼傷，自行走出地盤外等候救援。3名傷者被送往瑪麗醫院，據稱需要留院一晚檢驗。

天文台今早7時35分發出雷暴警告，據天文台網頁，早上10時45分的過去1小時，於港島、九龍共錄得雲對地閃電紀錄8次。

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記者：曾秋文