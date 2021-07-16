  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【晴天行雷】山頂施勳道地盤3名工人遭雷電擊中　急送瑪麗搶救

社會 12:52 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

有工人疑被雷電擊中，被抬上擔架送院，頭部被布遮蔽。（曾秋文攝）

山頂施勳道3號一個地盤，警方今早（16日）10時10分接報，指3名工人於戶外工作時，疑遭雷電擊中。救護員接報到場，將手腳受傷的工人送往瑪麗醫院搶救，其中一人送院時清醒。

即睇意外現場：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

現場消息稱，當時天秤正吊運一條長型金屬管狀物體，3名工人協助「睇位」。突然3人聽到行雷聲，之後陸續出現觸電感覺，懷疑被雷劈中。

3人並無接觸到金屬管，其中1名傷者躺在地盤內動彈不得，另外兩名工人手腳懷疑被灼傷，自行走出地盤外等候救援。3名傷者被送往瑪麗醫院，據稱需要留院一晚檢驗。

天文台今早7時35分發出雷暴警告，據天文台網頁，早上10時45分的過去1小時，於港島、九龍共錄得雲對地閃電紀錄8次。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾秋文

相關文章

【虐兒判囚】涉餵奶時擲8個月大女嬰落地　保姆認虐兒囚6周官斥行為令人髮指
今日 11:49
【虐兒判囚】涉餵奶時擲8個月大女嬰落地　保姆認虐兒囚6周官斥行為令人髮指
【議席懸空】政府宣布214個區議員議席出缺　黃大仙及中西區僅剩3名議員
今日 11:48
【議席懸空】政府宣布214個區議員議席出缺　黃大仙及中西區僅剩3名議員
【疫苗接種】港大研究指復必泰抗體較科興高近9倍　一針復必泰抗體水平勝兩針科興
今日 12:08
【疫苗接種】港大研究指復必泰抗體較科興高近9倍　一針復必泰抗體水平勝兩針科興

你可能感興趣

【虐兒判囚】涉餵奶時擲8個月大女嬰落地　保姆認虐兒囚6周官斥行為令人髮指
今日 11:49
【虐兒判囚】涉餵奶時擲8個月大女嬰落地　保姆認虐兒囚6周官斥行為令人髮指
【議席懸空】政府宣布214個區議員議席出缺　黃大仙及中西區僅剩3名議員
今日 11:48
【議席懸空】政府宣布214個區議員議席出缺　黃大仙及中西區僅剩3名議員
【疫苗接種】港大研究指復必泰抗體較科興高近9倍　一針復必泰抗體水平勝兩針科興
今日 12:08
【疫苗接種】港大研究指復必泰抗體較科興高近9倍　一針復必泰抗體水平勝兩針科興
新冠肺炎疫情 經濟 瑪麗醫院 天文台 山頂

最高瀏覽

【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手
10:20 2021/07/15
【千億女友】傳李澤楷結束五年情換畫林宣妤　郭嘉文首度開腔疑回應分手