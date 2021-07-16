【誤殺妻子】不滿藥物致不舉停藥後病發刺死妻子　精神分裂漢認誤殺判醫院令

▲ 被告被判醫院令，無限期入住小欖精神病院。（資料圖片）

患精神分裂症多年的61歲男子，3年前在石硤尾南山邨住所以刀刺死妻子，他今（16日）在高等法院承認1項誤殺罪，被判醫院令，無限期入住小欖精神病院。案情顯示，被告早前已確診精神分裂症，但他不滿因藥物而導致不舉，約於案發前1年自行停藥，導致病情復發而犯案。

任職侍應的被告羅允德（現時61歲），承認於2018年11月28日在香港非法殺死黃玲（40歲）。被告原被控謀殺罪，今承認誤殺罪，獲法官接納。

法官接納被告的精神科報告，指他因自行減藥，導致精神分裂症復發而犯案，亦相信他犯案時的確相信妻子出軌，有聲音指示他犯案，遂判他無限期入住小欖精神病院接受治療，直至精神科醫生診斷康復才可獲釋。

案情指，被告自13歲起已開始喝酒，逐漸有酗酒問題，2003年被確診患精神分裂症。約於2017年起被告歸咎治療精神分裂的藥物令他不舉，因此自行停藥。由確診至案發期間，被告多次留醫及須到葵涌醫院覆診。

案發當天早上約11時，被告與妻子在南山邨南樂樓的單位內吵架，當妻子在廚房煮食時，被告從後以刀刺向其背部，將她殺死，及後被告將屍體拖到客廳。案發時兩名分別10歲及16歲的兒子已離家上學。

被告其後報警稱妻子自殺，警方到場後被告才承認殺死妻子，並將涉案的刀棄掉在其單位樓層的垃圾桶。警誡下被告稱懷疑妻子出軌，遂把她殺死。

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記者：陳卓欣