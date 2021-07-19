【玩學實驗室】Marvel超級英雄主題桌遊　助培養小朋友的協作能力

▲ 以Marvel超級英雄作為主題的桌遊，有助培養小朋友的協作能力。

期待已久的 Marvel Studio 電影《黑寡婦》（Black Widow）剛剛上畫，大家看了沒有？這次跟大家介紹的《5 Minute Marvel》，可以讓你及小朋友化身成「黑寡婦」這個角色，利用她的超能力來拯救宇宙。除了「黑寡婦」外，你們也可以成為蜘蛛俠、鋼鐵俠、美國隊長等不同的漫畫超級英雄，一起「協作」來拯救宇宙。

▲ 以Marvel為主題的桌遊，相信對大部份男孩子或爸爸們都非常吸引。（「玩學實驗室」提供）

關於「協作」

大家有聽過「協作」這個詞語嗎？很多人常常會混淆「協作」和「合作」這兩個詞語，這兩個詞語聽起來好像是一樣，就是一班人一起去完成一個目標，但其實這兩個詞語的意思是有很大的分別。

「合作」的英文是Cooperation，是指與別人一起同心合力工作，以達成一個共同目標。「協作」的英文是Collaboration，是指在工作或學習中，與他人關係的聯結，是一種與人尊重差異、分享知識互動的方式。



▲ 遊戲配件。（「玩學實驗室」提供）

▲ 每一回合為五分鐘。（「玩學實驗室」提供）

▲ 玩學爸爸建議年齡：7歲以上。（「玩學實驗室」提供）

▲ 在遊戲過程中，會出現很多不同的突發情況。（「玩學實驗室」提供）

21世紀關鍵能力（21st Century Skills）是近年教育中的一個重要議題，隨著世界的高速發展，未來對人才的需求也會有明顯的轉變。傳統的教育體制，一直只著重於「3R」能力，即讀（reading）、寫（writing）及算（arithmetic）的能力。但隨著科技的進步，這些能力在工作的應用上已越見不足。

21世紀關鍵能力，是指21世紀公民所應具備的「4C」能力：批判性思考與問題解決能力（Critical thinking and problem solving）、溝通能力（Communication）、協作能力（Collaboration）、創造與創新能力（Creativity and innovation），這些都是面對未來急速、多變世界的重要能力。

協作能力是我們下一代能在21世紀生存的其中一個關鍵能力。「合作」和「協作」的意思，我個人認為最重要的分別是在於「效能」這兩個字。「合作」的重點在於一起達成共同目標，較著重於心態的培養；「協作」的重點在於有效能地達成共同目標，當中包含了團隊的了解、策略的訂定等，較著重於實際的應用。

《5 Minute Marvel》與「協作」

在《5 Minute Marvel》這個合作類桌遊中，每個角色都有不同的超能力，有些著重攻擊，有些著重支援。要與小朋友在限時內一起打敗敵人，完成任務，不可只單靠「合作」來完成，必須在每一輪遊戲前討論如何可以發揮角色的長處，並制定策略，積極發揮「1+1<2」的「協作」效果，才能有機會於每一回合的五分鐘內面對不同的危機、對付為數眾多的壞人及打敗最後的終極頭目。

另外，在遊戲過程當中，會出現很多不同的突發情況。要處理這些突發情況，必須與小朋友在過程中進行積極溝通，才能一起找出最好的解決方案。



▲ 家長與小朋友在遊戲過程中需要積極溝通，才能一起找出最好的解決方案。（「玩學實驗室」提供）

▲ 每個角色都有不同的超能力。（「玩學實驗室」提供）

▲ 要在限時內打敗敵人，完成任務。（「玩學實驗室」提供）

▲ 遊戲時間：30-45分鐘。（「玩學實驗室」提供）



總結

《5 Minute Marvel》是一個以Marvel超級英雄為主題的桌遊，相信對於大部份男孩子或者爸爸們都會非常吸引。但這個遊戲最吸引我的並不單單是它的主題，而是它可以讓小朋友邊玩邊培養對他們畢身受用的「超能力」：協作能力。這個「超能力」是小朋友能否立足於未來的一個重要能力，作為爸爸媽媽的你們，想跟小朋友一起成為跳進Marvel宇宙，幫助他們培養這個「超能力」嗎？

【基本資料】

出版商：SpinMaster

建議年齡：（出版商）8歲以上／（玩學爸爸）7歲以上

支援人數：2-5人

遊戲時間：30-45分鐘

文章獲「玩學實驗室」Facebook專頁授權轉載。

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