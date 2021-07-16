【全民造星IV】4千人報名參加女團選拔　一文盡睇《造星IV》面試者背景【多圖】

▲ 《全民造星IV》公開面試。

ViuTV選秀節目《全民造星》過去三屆十分成功，捧出人氣男團MIRROR及ERROR，因此當ViuTV宣佈舉辦《全民造星IV》，並以全女班參賽，以捧出女團為目標，因此未舉辦已惹起話題，早前已進行首輪面試，今日《造星IV》舉行公開即場面試，更會進行女團現場考核。

《全民造星IV》今日在ViuTV舉行新一輪面試，導師梁祖堯、許廷鏗，以及新加入未來女團經理人戴穎（Wing），連同監製花姐（黃慧君）接受即場面試。

▲ 《全民造星IV》參賽者。（攝影：劉卓姿）

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中午12時起，多位女生已到達會場面試，當中不乏人氣網紅及藝人，如近日亮相《盛‧舞者》的丁可欣（火雞姐）、前100毛主播陳柏寧（利君牙）、「試當真」及參加過口罩小姐的倪安慈、曾參加《廣告女王》的劉展翹。

另外，亦有演員戴月（參演演《黑市》、《YOLO的練習曲》、《G殺》）、余香凝妹妹余潔瀅（即Tiger緋聞女友）、阿Dee女友文芊澄、歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖、ERROR成員193妹妹郭嘉盈（Michelle）。

花姐：首輪先選99強

說到評審準則，未來女團經理人戴穎直言是看外觀包裝，「會幻想她們又靚又識演戲，甚麼也懂，希望有理想型出現，但發覺她們各有特質，我就覺得要有基本的實力，識唱歌又識跳舞，並非甚麼也不曉。如果他們可以散發個人魅力，會是加分位。」

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花姐跟阿Wing均表示，並沒遇到那麼多高質的參加者。花姐表示收到4千份表格，她說：「初初收到表格也很驚，看了一整晚通宵，不過跟以往一樣，第一輪比賽會選出99強。」

說到參加者有知名度會否比較著數，二人均表示沒有，Ｗing說：「有甚麼背景也是其次，最緊要有實力。」某些參加者是KOL及具主持經驗，花姐即說：「她做慣KOL或主持，未必合適加入女團，所以大家性質不同，都是要睇實力。」

問到Wing可有信心做「花姐2.0」，花姐即代說：「她比我有經驗，兩年前我當MIRROR經理人時，公司想聘請她幫忙教我工作，但她那時候放我飛機，現在才肯入來做。」

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Wing也說：「花姐2.0看看是那一方面啦，做經理人2.0就沒多問題，但大家性格不同，花姐那種性格偏向火爆、Mean和串人，我就給予愛和關懷，跟藝人於工作上好好溝通。」至於是否跟MIRROR一椒，挑選12個成員，她說：「不希望是12個，少一點或多一點也可以。」

花姐即補充：「如果完成比賽之後，發覺沒有一個是好的，我們就不簽約吧，沒可能夾硬打造一個女團。」Wing續說希望打造具香港特色的女團，「不需要再多一個韓團，或其他影子的團隊，唱我們最叻的廣東話歌。」

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祖堯許廷鏗：不乏騎呢參賽者

導演梁祖堯則指其準則：「有一定實力、觀眾緣，反而這一刻是否有完美的聲色藝俱全我覺得無所謂，因為那些可以經訓練，最重要她肯學習。有些人進來時是想「對抗」的，你再厲害我也挑選不了。」

▲ 兩位舊將回歸。（攝影：劉卓姿）

許廷鏗則稱：「我在唱歌方面有點偏私，聲音會是我的首選，其次我都幾著重親和力，經常都會說要看你進來之後，我們是否願意和你做朋友，相反也要看她想不想跟我們做朋友。如果她想跟我們做朋友，會自然展現到一種親和力。第一始終日後大家有一段好長的時間相對，第二是那種親和力轉化的話其實就是觀眾緣。這一行很吊詭，常說不知怎樣就會紅，就是因為這些親和力。」

之前曾有否有騎呢參賽者？二人齊聲當然有。 許廷鏗：「有人帶了些奇特的武器來。 」梁祖堯：「有女生來劈磚。 」許廷鏗：「我向後閃了。」 梁祖堯：「有人甚麼都沒有準備，但又不是令人一見就喜歡的天才型。」 許廷鏗：「有些以不變應萬變。」

記者：梁樂欣

同場加映：MIRROR訪問