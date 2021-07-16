【性侵繼女】涉企圖性侵22歲繼女候判　45歲內地漢稱一時衝動犯案

▲ 涉企圖性侵22歲繼女候判，45歲內地漢稱一時衝動犯案。（資料圖片）

持雙程證來港的45歲無業漢，涉於住所乘22歲繼女獨自在房間睡覺時，赤裸上身爬上上格床撫摸及親吻其胸部等位置，繼女掙扎及叫救命，被告最終未能成事，其後再迫繼女替他口交。繼女同日向母親哭訴險遭繼父強姦，母親報警，繼父警誡下稱一時衝動才犯案。涉案繼父今（16日）於高等法院承認企圖強姦及非禮罪，還押至8月底判刑。

45歲無業被告承認1項企圖強姦及1項非禮罪。控方指被告於內地出生。被告與現任妻子於2016年結婚及育有2歲兒子，案發時被告持雙程證來港，與妻兒、繼女及17歲繼子同住。

暫委法官指出，被告於警誡下稱因與妻子地位懸殊而感到沮喪，似乎因此令他犯案，質疑被告重犯風險，以及須否索取被告心理報告。辯方則指被告沒有心理或精神問題，被告在內地一向有工作，來港後則負責照顧家庭，案發後妻兒已離被告而去，故此被告再沒有機會聯絡家人。

暫委法官最終決定先索取事主創傷報告，以及被告心理報告後始判刑，被告還押至8月30日判刑。

案情指，被告於2020年2月持雙程證來港，與妻子及2歲兒子，以及22歲繼女X及17歲繼子同住3房單位，被告與妻兒同房，X則與弟同房。

案發於同年5月20日早上，X獨自在房間的上格床睡覺，被告及2歲兒子在單位內。被告突然赤裸上身進入X房間，爬上上格床撫摸及親吻其胸部等位置，X掙扎及叫救命，被告未有理會，最終不能成事，其後迫X替他口交。

X於同日到母親工作地方哭訴險遭繼父強姦，母親於同日與X報警。被告被捕後承認非禮，其後於錄影會面中向警方表示，因一時衝動才非禮X，以及因與妻子地位懸殊而感到沮喪，性衝動下不能自控才犯案。

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記者：林育慧