【防曬檢測】5款Neutrogena及Aveeno防曬產品含致癌物苯　強生宣布回收呼籲大眾停用【附名單】

▲ 強生回收5款含致癌物苯的防曬產品

強生消費品公司（Johnson & Johnson Consumer Inc.）本周三（14日）宣布自願回收5款防曬產品，分別屬於Neutrogena及Aveeno品牌，經內部檢測後，發現含有少量致癌物苯（benzene），呼籲顧客立即停用涉事產品。

強生在其網頁發表聲明，列出含有致癌物苯的防曬產品名單，其中4款屬於Neutrogena品牌，餘下1款屬於Aveeno品牌：

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NEUTROGENA® Beach Defense® aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Cool Dry Sport aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Invisible Daily™ defense aerosol sunscreen

NEUTROGENA® Ultra Sheer® aerosol sunscreen

AVEENO® Protect + Refresh aerosol sunscreen

該公司指，旗下防曬產品成分均不含苯，但卻檢測到苯，目前正調查出問題的原因。按是次檢測出來的苯含量水平，強生估計使用這些產品不會對健康造成負面影響，但基出謹慎考量而決定自願回收產品。強生認為公眾健康最為重要，呼籲受影響顧客立即停用，並妥善棄置涉事防曬產品。另外，顧客亦可向消費者服務中心查詢或要求退款。

強生在其聲明補充，全球黑色素瘤發病率持續增加，大多數病例是因過度日曬引發，提醒各地民眾採取適當防曬措施，包括使用其他可替代的防曬產品。

長期接觸苯或增患血癌風險

根據美國疾控中心（CDC）的資料，苯是一種被廣泛使用的化學品，可自然產生和由人工製造。苯屬於致癌物，皮膚吸收後，或會增加患上血癌及其他血液疾病風險。長期接觸苯含量高的空氣會導致白血病，尤其是急性骨髓細胞性白血病（常稱為AML），這是一種造血器官癌症。兒童接觸苯後，所受的影響與成人一樣，但尚不知道兒童是否比成人更易出現苯中毒情況。

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責任編輯：羅嘉欣