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【打擊冒牌】海關搗6間美容院拘捕7人　疑使用冒牌「瘦身機」騙顧客參加瘦身療程

社會 14:19 2021/07/16

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海關展示涉案美容儀器。（曾秋文攝）

海關接獲舉報，指有美容院懷疑使用冒牌「瘦身機」欺騙顧客進行瘦身療程。在本月14日展開行動，搜查6間美容院，行動中檢獲6部懷疑冒牌瘦身儀器，市值約21萬元，並拘捕7名女子。

海關版權及商標一般調查組指揮官曾建邦表示，海關早前接獲舉報，指有美容院懷疑使用冒牌儀器向顧客提供瘦身療程，經商標持有人協助下，在本月14日採取執法行動，突擊搜查6間分別位於尖沙咀、油麻地、長沙灣及馬鞍山的美容院，檢獲一批懷疑冒牌儀器和一批宣傳物品。行動中拘捕7名女子，年齡由30至50歲，包括5名美容院東主和兩名美容師，已獲准保釋候查。

曾建邦指，涉案6間美容院，其中兩間屬同一集團，其餘4間沒有關連。今次檢獲的瘦身機是透過加強肌肉收縮頻率，從而達至瘦身。使用正貨和冒牌機有明顯分別，冒牌機振動較正貨弱。正貨在歐洲生產，而冒牌機來源仍在調查。

曾建邦指出分辨真假機的區別，涉案的儀器正貨在背面印有商標持有人的商標，而檢獲的冒牌機則沒有。而正貨搜卡槽有刻上提示圖案，冒牌貨沒有相關的設計。另外在其中一部檢獲的儀器發現與正貨內裡機器完全不同，只在機身印有商標。在價值方面，正廠機每部120萬元，冒牌機每部由1.8萬至5.5萬元不等。

此外，涉案美容院的瘦身療程，收費每次400至700元，療程約30分鐘。根據商標持有人提供的資料，使用正貨儀器的相同服務，每次收費需1,000至1,500元。

根據《商品說明條例》，任何人為商業目的而管有冒牌物品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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記者：曾秋文

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