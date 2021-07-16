【講話要點】夏寶龍談對香港4大期盼　愛國管治者須符5點要求

▲ 夏寶龍在座談會上談到會堅持一國兩制不動搖。（資料圖片）

「香港國安法實施一周年回顧與展望」專題研討會7月16日在北京舉行。全國政協副主席、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席開幕式並講話。

夏寶龍表示，香港的變化彰顯香港國安法強大威力，事實雄辯證明這部法律是保香港安全、安定、安寧之法。

回想一年多前，「港獨」猖獗、「黑暴」肆虐、「攬炒」橫行，這些場景令很多香港市民至今仍心有余悸。香港國安法的頒布實施，一舉扭轉香港亂局，實現了重大轉折。有了香港國安法，香港維護國家安全「不設防」的歷史得以終結，徹底粉碎了港版「顏色革命」的圖謀。香港國安法的頒布實施，從根本上堵住了香港維護國家安全制度方面的漏洞，斬斷了內外敵對勢力危害國家安全的「黑手」，有力維護了憲法和基本法確立的香港特別行政區憲制秩序。有了香港國安法，香港告別動蕩不安的局面，社會逐步安定。香港國安法的頒布實施，既保障了國家安全，也保障了人權和自由，大街小巷恢復了平靜，市民可以安心出行了，商舖可以安心營業了，孩子可以安心上學了。有了香港國安法，香港特別行政區的管治秩序恢復正常，施政環境得以改善。香港國安法的頒布實施，有力維護了行政長官和特別行政區政府的施政權威，令政府可以集中精力防控疫情、发展經濟、改善民生，立法會同特別行政區政府開始良性互動。有了香港國安法，愛國愛港旗幟高高飄揚，社會正氣充分彰顯。香港國安法的頒布實施，扭轉了香港社會許多積非成是的亂象，愛國愛港人士揚眉吐氣，反中亂港言行遭到唾棄。有了香港國安法，反中亂港分子的囂張氣焰受到沉重打擊，香港重拾法治尊嚴。隨著香港國安法的頒布實施，一些反中亂港頭目和骨幹分子在法律的震懾下，或「割席」自保、或退出政壇、或潛逃海外、或不再張狂，反中亂港組織則紛紛作鳥獸散。香港終於迎來朗朗晴空。有了香港國安法，香港經濟金融繼續堅挺，「唱衰」香港的謊言不攻自破。香港國安法實施後的一年，與實施前的12個月比較，期內香港的新股集資額逾5000億港元、多出約50%，香港銀行體系的總存款額增加了5.6%，達14.9萬億港元。香港國安法讓國際投資者吃了「定心丸」，香港的金融中心地位絲毫沒有受損。有了香港國安法，香港社會對「一國兩制」信心倍增，認識更趨全面準確。香港國安法的頒布實施，使香港得以正本清源和撥亂反正。有民意調查顯示，71.9%的受訪者表示對「一國兩制」前景信心增加。事實證明，只有築牢「一國」的安全底線，「兩制」才有更加充分的活力和空間，廣大香港市民的福祉和利益才能得到切實維護，香港才能譜寫繁榮穩定、長治久安的美好篇章。

夏寶龍表示，香港特別行政區堅決履行維護國家安全的憲制責任，全力築起香港維護國家安全的「銅墻鐵壁」。

全面落實香港國安法，是香港特別行政區政府的責任，是香港社會各界的責任，也是每一位香港市民的共同責任。首先，特別行政區政府及其管治團隊堅決扛起全面落實香港國安法的責任。林鄭月娥行政長官帶領特別行政區管治團隊迅速建立特別行政區維護國家安全的有關機構，國安指定法官迅速到位，香港國安法相關實施細則刊憲生效。截至6月底，特別行政區執法機構先後拘捕涉嫌違反香港國安法的反中亂港頭面人物和骨幹分子117人、檢控64人。面對美國非法無理制裁，特別行政區官員及愛國愛港人士無懼無畏、大義凜然，表現出了愛國者的錚錚鐵骨。

其次，香港警隊「忠誠護國安、勇毅保家安」，嚴正執行香港國安法。香港警隊聞令而動，依法偵辦了一批國安犯罪案件，有效維護了國家安全，確保了香港社會穩定。英勇的香港警隊始終站在止暴制亂的第一線，無愧於全世界最優秀警隊的美譽。香港警隊是香港的驕傲，也是國家的驕傲，是香港的英雄。

再次，香港社會各界愛國愛港人士眾志成城「撐國安」，凝聚起維護香港國安法的強大合力。由香港各界人士組成的「撐國安立法」聯合陣線，在短短8天時間就獲得290多萬個市民簽名支持。廣大愛國愛港政團社團、各界人士紛紛通過发表聲明、接受采訪等方式，全力支持、宣傳香港國安法，把國安法送到千家萬戶。

最後，國際社會正義力量仗義執言，形成支持我國維護國家安全正義立場的強大聲勢。國際政界、商界、學界等積極評價香港國安法，多國人士紛紛譴責美國等所謂的涉港制裁，多家在港跨國企業也都紛紛表態支持香港國安法。這些國際社會的正義之聲再次表明，公道自在人心。香港國安法落地生根、虎虎生威，成為香港繁榮穩定的「守護神」。

夏寶龍表示，有香港國安法保駕護航，香港在實現中華民族偉大復興進程中必將綻放出更加璀璨的光彩。

中華民族偉大復興，香港、澳門絕不能缺席。中央在香港、澳門所做的一切，都是為了香港、澳門好，為了香港、澳門同胞好。有「一國兩制」的獨特優勢，有憲法和基本法的重要保障，有香港國安法的有力護佑，有共建「一帶一路」、粵港澳大灣區建設等國家戰略實施帶來的重大機遇，香港必將變得越來越安全、越來越美好、越來越有魅力，我們對香港的前景充滿信心。

第一，香港在中華民族偉大復興歷史進程中大有可為。香港的命運一直同祖國緊密相連。在我國革命、建設和改革的各個歷史時期，香港同胞都為國家作出了歷史性貢獻，香港也以自己特殊的經歷融入民族復興的壯麗史詩。「一國兩制」事業就是其中的華彩篇章。盡管隨著實踐的深入，不斷遇到許多新情況新問題新挑戰，但中央實行「一國兩制」方針不會變、不動搖，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣。現在，全體中華兒女正以豪邁的自信、激昂的壯志向第二個百年奮鬥目標進軍。大家可以暢想一下，當我們國家第二個百年奮鬥目標實現的時候，「一國兩制」在香港的實踐將會是一種怎樣的光明景象？我們期盼那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業发展更加均衡，社會更加和諧安寧。特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。我們期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的发展。孩子都能健康快樂成長，學生都能接受良好的教育，青年都有廣闊的就業創業舞台、都能去追逐自己的夢想，長者都能頤養天年，全體市民都享有更加幸福安康的生活。我們期盼那時的香港，「一國兩制」實踐成果更加豐碩，「愛國者治港」全面實現，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。香港深度融入國家发展大局，自身獨特優勢得到淋漓盡致的发揮，「香港好、國家好，國家好、香港更好」的樂章更加悅耳動人。我們期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。

第二，香港大有可為必須要有香港國安法保駕護航。安全是发展的前提，发展是安全的目的。香港國安法實施一年來，香港由亂到安的可喜變化，讓我們更加珍惜香港的繁榮穩定，更加珍惜香港「一國兩制」實踐的行穩致遠，也更加珍惜香港國安法的價值和作用。全面深入實施香港國安法，要做的工作還很多、任務還很重。希望香港人人都擔起責任來，人人都把對國家和香港的熱愛，對更美好生活的渴望，變成遵守國安法、執行國安法、捍衛國安法的自覺行動，形成特別行政區政府、全社會一起落實香港國安法、捍衛香港國安法的新局面。只有這樣，才能充分发揮香港國安法保駕護航、匡正祛邪的強大威力，才能確保「國安家好」，為香港更好发展營造良好的環境。

第三，香港大有可為必須嚴格落實「愛國者治港」原則。只有確保有管治才能的堅定的愛國者治港，香港才有可能大有可為。當前，落實「愛國者治港」原則，要確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利進行，確保香港特別行政區政權掌握在愛國愛港人士手中，推動香港實現良政善治。

一方面要堅決把反中亂港分子排除在特別行政區管治架構之外。在「一國兩制」下的香港特別行政區，人們無論持何種政治立場或觀點，都可以自由地生活、工作，都可以依法行使自己的權利。但是進入特別行政區管治架構的人都必須是愛國愛港者，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構，變成管治者。這是一條鐵的底線，同樣適用於澳門特別行政區。為此，香港特別行政區要堅決落實新選舉制度有關規定，发揮好選舉委員會的整體作用和資格審查委員會的把關作用，嚴格把好有關提名關和資格審查關，並做到全流程監督審查，堵住任何可能出現的漏洞。

另一方面要確保選出管治能力強的堅定愛國者。管治好香港絕非易事，管治者不僅要愛國愛港，還要德才兼備、有管治才幹。

一是善於在治港實踐中全面準確貫徹「一國兩制」方針，做立場堅定的愛國者。堅決落實中央對特別行政區全面管治權、落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，真誠擁護「一國兩制」方針，旗幟鮮明地維護憲法和基本法確立的特別行政區憲制秩序，效忠中華人民共和國及其香港特別行政區，敢於同損害國家主權、安全、发展利益和損害香港繁榮穩定的言行作鬥爭。

二是善於破解香港发展面臨的各種矛盾和問題，做擔當作為的愛國者。具有戰略思維和宏闊眼光，注重調查研究和科學決策，勇擔當、敢碰硬、善作為，逢山能開路、遇水能架橋，消除影響香港社會政治生態好轉的各種痼疾，沖破制約香港經濟发展和民生改善的各種利益藩籬，有效破解住房、就業、醫療、貧富懸殊等突出問題，不斷提高特別行政區治理能力和水平。

三是善於為民眾辦實事，做為民愛民的愛國者。樹立市民至上的服務意識，想市民之所想、急市民之所急、解市民之所困，始終貼基層、接地氣。特別是要聚焦廣大市民關注的事，花大力氣采取務實有效的辦法加以解決，以施政業績取信於民。

四是善於團結方方面面的力量，做有感召力的愛國者。打破門戶之見，遇事多溝通、多交流、多諒解、多補台，在愛國愛港的旗幟下促成最廣泛的團結，在建設更美好的香港這一大目標下匯聚最強大的合力。

五是善於履職盡責，做有責任心的愛國者。以對國家、對香港高度負責的精神，在其位謀其政，專心致志、勤奮工作、恪盡職守。對新選舉制度下產生的管治者，廣大市民期待很高，各方面都很關注，希望他們展現出新氣象新風貌，用自己的實際行動、用工作的實際成效來贏得廣大市民的口碑，不辜負中央的期望。

夏寶龍表示，習近平主席在慶祝中國共產黨成立100周年大會上堅定指出，中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！在此，我也正告美國等一些國家的政客和歐洲議會的一些政客：你們粗暴地踐踏國際法、干涉我國的內政，對我們做的毫無意義的所謂制裁，只能更加激起我們的憤怒和對你們的蔑視，只能不斷敲響你們在香港的代理人——反中亂港分子的末日喪鐘，只能是搬起石頭重重地砸在你們自己的腳上。歷史的長河已經無數次證明，勝利一定屬於不屈不撓的中國人民！

夏寶龍最後表示，幸福都是奮鬥出來的。唯有奮鬥者，才能在歷史的年輪上刻印足跡。我們堅信，有偉大祖國作堅強後盾，有14億多中國人民全力支持，全體香港同胞團結一致、不懈奮鬥，香港「一國兩制」實踐一定能行穩致遠，香港的明天一定會更加美好！

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責任編輯：林曉君