【引渡申請】文子星案上訴庭裁定越獄罪屬可引渡控罪　案件發還作交付程序

▲ 上訴庭頒下判詞。（資料圖片）

印度裔男子文子星（Ramanjit Singh）涉在印度越獄等，早前在港被捕，印度政府向本港法庭申請將他引渡回國受審，本港法庭早前就其中18項控罪批准印度政府申請，政府再就餘下其中3項越獄相關的控罪提出上訴，獲裁定上訴得直。

文子星早前再提出上訴，指本港與印度政府簽訂的引渡協議中的所謂「包底」條文，是指簽訂協議時尚未出現的控罪。上訴庭今頒下判詞，裁定屬可引渡的控罪，案件將進入交付程序，審視越獄案有否表面證供。

上訴庭法官於判詞提及，香港及印度均有越獄的相關控罪，而且越獄控罪可判處1年以上監禁，故本案中的越獄控罪在香港與印度之間的引渡條款中涵蓋。

法官下令案件發還下級法院作交付程序，審視越獄案有否表面證供，及進行引導程序。

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記者：陳卓欣