【護齒同行】「護齒同行」計劃延續服務3年　為18歲或以上智障成年提供免費牙科服務

▲ 衞生署公布，「護齒同行」計劃由今日（16日）起延續服務3年。（資料圖片）

衞生署公布，「護齒同行」計劃由今日（16日）起延續服務3年，繼續為18歲或以上的智障成年人士提供免費牙科服務。

5間非政府機構牙科診所包括基督教家庭服務中心土瓜灣牙科診所、靈實余兆麒坑口診所、盈愛無障牙科中心、香港防癆會勞士施羅孚口腔衛生服務有限公司及東華三院何玉清社區牙科診所繼續參與計劃，為合資格人士提供免費牙科服務，包括口腔檢查、牙科治療及口腔健康教育。

此外，播道醫院及港怡醫院亦會配合上述牙科診所，在有需要時提供手術室服務。

申請「護齒同行」服務的智障人士必須為18歲或以上及持有以下其中一項證明文件，顯示殘疾類別為「智障」或「弱智」： 由勞工及福利局發出的有效殘疾人士登記證；或

由香港註冊醫生簽發的證明書；或

由指定康復服務類別的康復服務單位負責人簽發的證明書。

計劃的詳情、指定康復服務類別、申請表格及非政府機構牙科診所的聯絡資料已上載至衞生署網頁。宣傳海報及單張將於非政府機構牙科診所及康復服務單位張貼及派發。

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責任編輯：曾卓鋒