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【新冠肺炎】今日新增一宗由阿聯酋抵港輸入個案　患者已接種兩劑國藥檢出帶L452R

社會 16:07 2021/07/16

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本港連續5天本地零感染。（黃建輝攝）

本港今日(16日)新增1宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，連續第5天本地零感染。涉及一名40歲女子，一直未有病徵，7月14日乘搭EK384航班由從阿拉伯聯合酋長國抵港，檢出帶有L452R變種病毒；早於2月1日及2月22日於杜拜接種兩劑國藥疫苗。今日同日錄得少於5宗初步確診個案。

昨日本地或輸入均「零確診」，為繼本周一後再度「雙清零」，另錄得少於5宗初步確診個案。詳情請見【下一頁

港大公共衞生學院一項抗體研究發現，完成接種兩劑復必泰疫苗人士的平均抗體水平，較接種兩劑科興疫苗者高約9倍；其中打一針復必泰的抗體水平更比起打兩針科興後高。詳情請見【下一頁

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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