【新冠肺炎】今日新增一宗由阿聯酋抵港輸入個案　患者已接種兩劑國藥檢出帶L452R

▲ 本港連續5天本地零感染。（黃建輝攝）

本港今日(16日)新增1宗新冠肺炎確診個案，屬輸入個案，連續第5天本地零感染。涉及一名40歲女子，一直未有病徵，7月14日乘搭EK384航班由從阿拉伯聯合酋長國抵港，檢出帶有L452R變種病毒；早於2月1日及2月22日於杜拜接種兩劑國藥疫苗。今日同日錄得少於5宗初步確診個案。

昨日本地或輸入均「零確診」，為繼本周一後再度「雙清零」，另錄得少於5宗初步確診個案。詳情請見【下一頁】

港大公共衞生學院一項抗體研究發現，完成接種兩劑復必泰疫苗人士的平均抗體水平，較接種兩劑科興疫苗者高約9倍；其中打一針復必泰的抗體水平更比起打兩針科興後高。詳情請見【下一頁】

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

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責任編輯：陳正怡