【加密貨幣】Coinllectibles 收購「星之子」陳易希通訊移動應用程式「Talk+」　涉價1.5億港元以上

▲ 恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵創立的Fusion NFT公司Coinllectibles宣佈，計劃收購「星之子」陳易希創始的即時通訊程式「Talk+」。

恒基地產創辦人李兆基姪兒李應樵創立的Fusion NFT公司Coinllectibles宣佈，計劃收購全港首個包含多種加密貨幣錢包功能、由「星之子」創立的即時通訊應用程式「Talk+」，價格預計在1.5億港元以上。

Coinllectibles表示，「Talk+」 將即時通訊功能與加密貨幣錢包結合，使用戶像向對方發送訊息一樣，可輕鬆地進行加密交易。它對訊息進行加密，保證其用戶的數據受到高度保護，這可確保任何第三方，包括「Talk+」在內，都無法取得對話資料。而「Talk+」還有刪除已發送訊息的功能，即使對方已接收訊息，亦能成功刪除。「Talk+」的科研團隊現已為通過「Talk+」轉移Coinllectibles Fusion NFTs™️ 進行連串技術工作。

Coinllectibles™️ 創始人李應樵博士表示，對是次收購感到非常興奮，因為 「Coinllectibles」 和 「Talk+」 之間存在巨大的協同效應。收購 Talk+可使不熟悉加密空間的收藏家更方便、安心地去購買他們的 Fusion NFTs™️。

陳易希亦表示，很高興與 Coinllectibles 合作，推動區塊鏈技術發展。他亦表示NFTs（非同質化代幣）成為今年全球焦點，現在越來越需要使用區塊鏈來解決現實世界的問題，他希望將區塊鏈應用變得更便利和普及，讓每個人都可以使用。

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記者：曾卓鋒