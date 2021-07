【開心速遞】黃建東爆Kristen已加入《愛回家》　「東涌羅浩楷」有意明年再選港姐

▲ 「東涌羅浩楷」利愛安已開始拍劇。

早前參加《香港小姐2021》首輪面試,有佛相的「東涌羅浩楷」Kirsten(利愛安)雖然落選港姐,但已成功獲知名度,早前Kristen並夥拍林作一同拍廣告搵錢,同時透露已跟TVB簽約,日前TVB藝人黃建東公開跟Kristen合照,更預告了她會加入《愛回家》。

早前利愛安跟林作合作拍廣告,林作並踢爆利愛安已經簽約無綫,但卻未見有官方證實。不黃建東在IG卻揭開答案,他發布跟Kirsten的合照,並稱對方已經正式開工拍劇。

▲ 黃建東跟「東涌羅浩楷」兄妹合照。(取自IG)

黃建東讚「國民甜心」

黃建東發布跟Kristen及其哥哥的合照,留言:「Omg,東涌羅浩楷 is in the house!She’s such a sweet & kind heart and her brother is also very loving.Thank you for making my day!Welcome to the family & have fun shooting #開心速遞#」

Derek大意指「東涌羅浩楷」現身TVB,大讚她真人又甜又親切,而且她的哥哥很有愛,又指「歡迎你加入我們的大家庭,拍攝《開心速遞》十分開心!黃建東更Hashtag指Kirsten有初戀feel,堪稱「國民甜心」。

其實Kristen自參加港姐面試後,人氣大升,近日也工作不斷。早前她接受嚴淑明網上節目訪問,分享對美麗定義,指人的內在美更重要,自言有純潔的心,為人樂觀正面,希望入行可帶給大家歡樂。

▲ 日前亮相網台節目。

Kristen又指現時已積運減肥和自學普通話,主持嚴淑明指可以為Kristen進行大改造,明年可再接再厲參選港姐,Kristen亦說或會再參選。

