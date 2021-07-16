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【開心速遞】黃建東爆Kristen已加入《愛回家》　「東涌羅浩楷」有意明年再選港姐

娛樂 15:37 2021/07/16

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「東涌羅浩楷」利愛安已開始拍劇。

早前參加《香港小姐2021》首輪面試，有佛相的「東涌羅浩楷」Kirsten（利愛安）雖然落選港姐，但已成功獲知名度，早前Kristen並夥拍林作一同拍廣告搵錢，同時透露已跟TVB簽約，日前TVB藝人黃建東公開跟Kristen合照，更預告了她會加入《愛回家》。

早前利愛安跟林作合作拍廣告，林作並踢爆利愛安已經簽約無綫，但卻未見有官方證實。不黃建東在IG卻揭開答案，他發布跟Kirsten的合照，並稱對方已經正式開工拍劇。

黃建東跟「東涌羅浩楷」兄妹合照。（取自IG）

【香港小姐2021】「東涌羅浩楷」拍片答謝支持者　林作抱不平：仙氣點同佛氣比

黃建東讚「國民甜心」

黃建東發布跟Kristen及其哥哥的合照，留言：「Omg，東涌羅浩楷 is in the house!She’s such a sweet & kind heart and her brother is also very loving.Thank you for making my day!Welcome to the family & have fun shooting #開心速遞#」

Derek大意指「東涌羅浩楷」現身TVB，大讚她真人又甜又親切，而且她的哥哥很有愛，又指「歡迎你加入我們的大家庭，拍攝《開心速遞》十分開心！黃建東更Hashtag指Kirsten有初戀feel，堪稱「國民甜心」。

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其實Kristen自參加港姐面試後，人氣大升，近日也工作不斷。早前她接受嚴淑明網上節目訪問，分享對美麗定義，指人的內在美更重要，自言有純潔的心，為人樂觀正面，希望入行可帶給大家歡樂。

【香港小姐2021】公開「東涌羅浩楷」新造型　林作力撐「佛光」霍韻璇：我已經幫她準備好了

日前亮相網台節目。

Kristen又指現時已積運減肥和自學普通話，主持嚴淑明指可以為Kristen進行大改造，明年可再接再厲參選港姐，Kristen亦說或會再參選。

同場加映：黃建東訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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