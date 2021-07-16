【變種病毒】印度抵港32歲男船員帶L452R病毒株　5月曾確診已有抗體疑復陽　

▲ 32歲男船員檢測陰轉陽帶L452R變異病毒株 抗體呈陽性疑復陽

衞生防護中心今（16日）公布，正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人。他是一名船員，於7月13日由印度乘坐KL819航班抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。他於翌日（七月十四日）採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性），病毒CT值逾30，即體內病毒量低。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診新冠肺炎，並沒有接種新冠疫苗。他於7月15日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

為審慎起見，所有在貨船上的27名船員亦會於船上進行21日的隔離檢疫，該船對上一個停泊港口為新加坡，抵港後船員無出社區，暫時未有員他同船人士初步確診或有症狀。流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在繼續。

同時，病人的工作處所（葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」）亦會於今日納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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責任編輯：鄧凱文