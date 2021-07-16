  • 30°C
香港時間 : 2021716日 (週五) 16:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【變種病毒】印度抵港32歲男船員帶L452R病毒株　5月曾確診已有抗體疑復陽　

社會 16:09 2021/07/16

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 烹飪教煮 聲夢傳奇 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

32歲男船員檢測陰轉陽帶L452R變異病毒株　抗體呈陽性疑復陽　

衞生防護中心今（16日）公布，正調查一宗懷疑復陽的外地個案，涉及一名32歲男病人。他是一名船員，於7月13日由印度乘坐KL819航班抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測結果為陰性，沒有病徵。該病人抵港後一直逗留在一艘貨船上。他於翌日（七月十四日）採集的樣本檢測結果呈陽性，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性），病毒CT值逾30，即體內病毒量低。

中心的初步調查資料顯示，該名病人今年5月曾於印度確診新冠肺炎，並沒有接種新冠疫苗。他於7月15日入院後的抗體檢測呈陽性反應。檢視個案的流行病學資料、臨床數據和化驗結果後，中心認為該個案與復陽個案吻合。

為審慎起見，所有在貨船上的27名船員亦會於船上進行21日的隔離檢疫，該船對上一個停泊港口為新加坡，抵港後船員無出社區，暫時未有員他同船人士初步確診或有症狀。流行病學調查及接觸者追蹤工作仍在繼續。

同時，病人的工作處所（葵青貨櫃碼頭貨船「Maersk Lima」）亦會於今日納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的指定人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

 

相關文章

【新冠疫苗】單日接種人數6.2萬　10人出現常見副作用送院2人需留院
21:48 2021/07/12
【新冠疫苗】單日接種人數6.2萬　10人出現常見副作用送院2人需留院
【新冠疫苗】歌手谷婭溦疑險被打空針　稱暈眩乏力送往威爾斯親王醫院
18:50 2021/07/13
【新冠疫苗】歌手谷婭溦疑險被打空針　稱暈眩乏力送往威爾斯親王醫院
【新冠疫苗】單日接種人數約6萬　14人出現常見副作用送院5人需留院
21:40 2021/07/13
【新冠疫苗】單日接種人數約6萬　14人出現常見副作用送院5人需留院
【新冠疫苗】網傳打疫苗後變「磁力王」身體可吸附金屬　皮膚科醫生分析4種常見皮膚不良反應
14:08 2021/07/14
【新冠疫苗】網傳打疫苗後變「磁力王」身體可吸附金屬　皮膚科醫生分析4種常見皮膚不良反應
【新冠疫苗】疫苗異常個案增131宗 2人離世前兩周接種包括34歲男子
18:35 2021/07/14
【新冠疫苗】疫苗異常個案增131宗 2人離世前兩周接種包括34歲男子
【新冠疫苗】單日接種人數5.7萬　13人出現常見副作用送院3人需留院
22:27 2021/07/14
【新冠疫苗】單日接種人數5.7萬　13人出現常見副作用送院3人需留院
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境
11:08 2021/07/15
【外傭入境】本港平均3至5名僱主搶一名外傭　港府擬讓已打新冠疫苗外傭優先入境

你可能感興趣

【新冠疫苗】單日接種人數6.2萬　10人出現常見副作用送院2人需留院
21:48 2021/07/12
【新冠疫苗】單日接種人數6.2萬　10人出現常見副作用送院2人需留院
【新冠疫苗】歌手谷婭溦疑險被打空針　稱暈眩乏力送往威爾斯親王醫院
18:50 2021/07/13
【新冠疫苗】歌手谷婭溦疑險被打空針　稱暈眩乏力送往威爾斯親王醫院
【新冠疫苗】單日接種人數約6萬　14人出現常見副作用送院5人需留院
21:40 2021/07/13
【新冠疫苗】單日接種人數約6萬　14人出現常見副作用送院5人需留院
疫苗 機場 日本 香港 衞生防護中心 俄羅斯 經濟 編輯 羅斯 新冠肺炎

最高瀏覽

【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
18:50 2021/07/14
【昔日花美男】韓星朴敏雨3年前遇車禍頭部重創　銷聲匿跡傳已癱瘓只能眨眼
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
14:51 2021/07/15
【換身份證】1977至79年出生市民9月20日起換證　1980至82年出生在11月19日起申請
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得
18:47 2021/07/15
【好人好事】搭港鐵執到成疊$500共$2萬　好心人路不拾遺物主失而復得