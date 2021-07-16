【全民造星IV】阿Dee女友193細妹接受面試　文芊澄郭嘉盈感到壓力

▲ 阿Dee女友文芊澄及193妹妹Michelle參加《造星IV》。

ViuTV選秀節目《全民造星IV》今日舉行面試，當中參加者，有的已經入行，有的是藝人親人或女友，比如《盛‧舞者》的丁可欣（火雞姐）、前100毛主播陳柏寧（利君牙）、參加過口罩小姐的倪安慈、曾參加《廣告女王》的劉展翹。

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還有演員戴月（參演演《黑市》、《YOLO的練習曲》、《G殺》）、余香凝妹妹余潔瀅（即Tiger緋聞女友）、歐陽巧瑩妹妹歐陽巧霖。

▲ 阿Dee何啟華的女友文芊澄。（東星圖片）

阿Dee女友及193妹妹參賽

此外，有阿Dee何啟華的女友文芊澄、193郭嘉駿的妹妹郭嘉盈（Michelle）。

文芊澄接受TOPick訪問講參加的原因表示：「想由幕後走回幕前，幕後這幾年向寫作、編劇方面發展，很久之前都是演員，自己放棄了，今次知道有這個機會，我想把握所以報名。」

▲ 193妹妹Michelle。（劉卓姿 攝）

文芊澄想突破自己

被問覺得自己有何優勝之處，文芊澄回答：「我有好多失敗經歷，令參加比賽時可以快點適應壓力、回復狀態。」她亦坦白稱自己較擅長演戲，跳舞方面不在行懂：「會好努力去做，努力也可能沒別人般好，但至少能夠做到件事。」

文芊澄並表示阿Dee雖然支持她，但同時也勸告最好不要參加：「因為選女團，做演員會蝕底一點。」男友因為工作忙，沒時間與她為面試作練習：「基本上都是自己對鏡練，但也有找老師上課，之前因為上編劇班，最近已把功課交完，所以最近兩星期開始有時間準備比賽。」

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郭嘉盈怕影響哥哥

至於193郭嘉駿的妹妹郭嘉盈本身做銀行上班，表示參賽原因是想突破自己：「一直都好喜歡唱歌，但不敢踏出這一步。」

她直言，想入演藝圈也有些是受到哥哥的影響：「見到他做到自己想做的事，其實自己也可以，所以就踏出了這一步。」

Michelle透露，哥哥知道她參賽的消息根頗驚訝：「之後他說：『好，參加！Nothing to lose！』」她並直言有點壓力：「怕自己做得不好影響到哥哥。」

她本身練芭蕾舞十多年：「但不是K Pop、Jazz Funk方面的舞，可能這方面要再訓練一下。」

記者：梁樂欣

