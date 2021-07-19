【蕁麻疹】11月大女嬰首次食雞蛋　食物過敏致急性風癩眼嘴腫脹

▲ 11月大女嬰首次食雞蛋，食物過敏致急性風癩眼嘴腫脹。

食物敏感可致出疹，台灣一名11個月大的嬰女，首次進食雞蛋後，出現嘔吐、全身起紅疹、發癢症狀，送院檢查後判斷為雞蛋引起的食物敏感及急性蕁麻疹（風癩），所幸經藥物治療後，女嬰目前已康復。

根據台灣媒體報道，該名11個月大女嬰早前第一次吃雞蛋，結導致嘔吐、出紅疹、痕癢、眼皮及嘴巴腫脹。父母立即將其送院就醫，經抽血後發現對蛋白過敏，因而引發出現蕁麻疹。但所幸女嬰對蛋黃並無過敏，待女嬰較大時，可再慢慢少量嘗試食用蛋白。

長安醫院小兒科醫師韓舒萍表示，雞蛋經過高溫烹調後會減少過敏性，且將近75%對雞蛋過敏的兒童，在7歲前會逐漸產生耐受性，完成減敏。

她指出，蕁麻疹是一種常見的兒科過敏性皮膚病，發作時皮膚會出現又紅又癢的膨疹。誘發原因包括食物過敏、進食不新鮮的海鮮、壓力、陽光、低溫刺激或病菌感染等。如果蕁麻疹反覆發作4至6周，應盡快接受詳細檢查，了解是否有其他潛在疾病。

韓舒萍建議，若嬰幼兒出現蕁麻疹，可以冰敷或塗抹涼爽止癢乳液，降低搔癢感，並以拍打方式取代抓癢，如出現蕁麻疹合併呼吸困難、喉嚨緊縮感等症狀，就要盡快求醫。

她呼籲家長盡量為孩子提供天然、新鮮的食物，避開過敏原刺激，夏季最好穿著寬鬆透氣的棉質衣物，減少急性蕁麻疹發生的機會。

食物過敏急救錦囊

據香港中文大學醫院食物過敏急救錦囊指出，過敏反應的程度分輕微及嚴重兩類，通常發生於接觸食物後幾分鐘至兩個小時內。除了記住過敏反應的徵狀，以下三大錦囊必需知道：

1. 立刻去就近的診所 / 醫院求醫，因為過敏反應由輕微發展至嚴重可以快至幾分鐘之內。

2. 如果過敏反應輕微而醫生已經處方了口服抗組織胺的藥隨身，要立刻食！食藥後盡快求醫。

3. 如果出現嚴重過敏反應而醫生已經處方了針劑的腎上腺素Epinephrine，要馬上使用，並報警召喚救護車。

食物過敏最好的預防方法是完全隔絕致敏源及隨身帶備抗敏藥！如有食物敏感的病史，最好做一個敏感測試，常見的測試有皮膚測試及抽血兩種，做了測試便可以知道自己對哪類食物過敏，也是其中一個有效的預防方法。

同場加映：汗斑與汗疹有何分別？ 皮膚科專科醫生陳厚毅指治療及徵狀大不同

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣