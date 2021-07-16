【未來香港】夏寶龍：住房問題必將改善　將告別劏房、籠屋

▲ 夏寶龍表示，香港大有可為，須由國安法保駕護航，須嚴格落實愛國者治港原則。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍表示，儘管「一國兩制」不斷遇到新情況、親挑戰，但中央實行一國兩針方針不會變、不動搖。他談到，國家實現第二個100年奮鬥目標時，香港的光明景象，期盼那時的香港，將告別劏房、「籠屋」。

夏寶龍在國安法一周年研討會上發表講話，指香港在中華民族偉大復興歷史進程，大有可為。又讓大家暢想，國家實現第二個百年奮鬥目標時，香港的光明景象。他就此提出4個期盼：包括

（1）期盼那時的香港，經濟更加繁榮，各項事業发展更加均衡，社會更加和諧安寧。強調特別是現在大家揪心的住房問題必將得到極大改善，將告別劏房、「籠屋」。

（2）期盼那時的香港，民主制度有更大進步，法治更加完備，權利和自由有更充分的保障，人人可望實現更全面的发展。

（3）期盼那時的香港，「一國兩制」實踐成果更加豐碩，「愛國者治港」全面實現，以愛國愛港為核心的主流價值觀深入人心。香港深度融入國家发展大局，自身獨特優勢得到淋漓盡致的发揮。

（4）期盼那時的香港，在國際金融、航運、貿易中心之外，會增添新的桂冠，將成為活力四射、中西合璧、高度文明的現代化國際大都會，將成為全世界都為之心馳神往的新的東方明珠。

夏寶龍指出，香港大有可為必須要有國安法保駕護航，必須嚴格落實「愛國者治港」原則，要求確保即將到來的選舉委員會選舉、立法會選舉、行政長官選舉順利進行，確保特區政權掌握在愛國愛港人士手中，推動香港實現良政善治。

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責任編輯：林曉君