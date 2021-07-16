【書展2021】商台DJ阿檸奧仕卡情同手足　孖住出書發放正能量

▲ 商台DJ 阿檸和奧仕卡最近携手並肩出書。(攝影：曾耀輝）

睽違兩年，香港書展終於凱旋歸來。商台DJ 阿檸（薛晉寧）和奧仕卡（李文曦）在過去5年中，一起工作、一起成長、一起反叛、甚至一起被停職，就連近日出書也要携手並肩。出書看似風光簡單，但其實絕非易事，兩人決定今年齊齊躋身作家行列，把握機會將故事說出去，希望說得出去。

▲ 阿檸（薛晉寧）和奧仕卡（李文曦）除了是商台DJ之外，近日更化身作家，孖住殺入今年書展。(曾耀輝攝)

商台DJ 阿檸（薛晉寧）和奧仕卡（李文曦）曾一起主持節目《毒檸王國》，憑夠好笑夠「無聊」深受聽眾喜愛，惟在2019年，二人因未經批准下無故缺勤，遭公司停止所有主持人工作，可謂難兄難弟。直至去年獲得復出機會，現時二人均成為獨當一面的DJ，分別擔大旗主持節目，近日更化身作家，孖住殺入今年書展，阿檸推出插畫散文集《Cheap Advisor》及奧仕卡則以短篇小說《夜間遊牧01：虛構夜誌》。

對首次出書的奧仕卡而言，意義重大，更是一圓兒時作家夢。他說︰

小時候，我經常用幾張白紙釘起，假裝有一本屬於自己的書，對小時候的我來說，感覺實在太遙遠。現今年代，出書已不可能期望賺錢，但說得老土點，就是夢想達成。

而三度出書的阿檸直言，今時今日，因為種種原因，令他感覺猶如面臨世界末日般，世事難料，故把握機會推出作品。「以前推出任何作品，都會想達到什麼成效及收益，但現在只想留個紀念，希望大家看得開心。」

▲ 三度出書的阿檸認為世事難料，故把握機會推出作品，以《Cheap Advisor》為讀者帶來快樂。(曾耀輝攝)

▲ 對首次出書的奧仕卡而言，意義重大，更是一圓兒時作家夢，期望獻給對這個城市有感覺的人。(曾耀輝攝)

阿檸今次推出《Cheap Advisor》，源自他在社交網開設了一個同名專頁，收集網民遇到的日常生活問題，再以「檸式」邏輯搞笑解答人生各式各樣的煩惱，現已吸引逾一萬人追蹤。

當初只是為了有趣，好奇人們有那些煩惱，沒想到會有人留意到，相比起其他我用心經營、有意義的事情，這個專頁算是多人看。其實本身我想出全散文集，但出版社認為賺不到錢，於是建議出Cheap Advisor 的題材，雖然並非我最想推出的類別，但能成為提供快樂的物料，我認為也值得出書。

對於自己成為人們人生中的Advisor （顧問），阿檸表示過去6年的電台DJ 生涯，也一直為聽眾提供意見，而事實上，每個人都能做到別人的人生顧問。「其實有些聽眾聽電台節目，就是為了知道你的生活方式，或者他們想不通某些事情，透過聽電台吸取你的看法，這已經是一個給予意見的過程。」

▲ 阿檸推出的插畫散文集《Cheap Advisor》，收集網民遇到的日常生活問題，再以「檸式」邏輯搞笑解答人生各式各樣的煩惱。

另一廂，奧仕卡除了擔任DJ 外，也是填詞人，現在更是作家。他表示一直以來，都期望涉獵不同領域的創作，是次推出小說《夜間遊牧01：虛構夜誌》，改編自其節目《失眠藥》內一個獨白劇場「翻開虛構夜誌」，每個故事加入虛幻元素，如被欺負的村民復仇之路、不會走味的香口膠，荒誕如社會般，沒有最荒誕，只有更荒誕，望獻給對這個城市有感覺的人。「雖然故事非常奇異、太天馬行空，但最終跟現時的城市都是息息相關，無論是虛構人物、魔幻情節，希望讀者能聯想到此時此刻發生的事情。」

▲ 奧仕卡推出短篇小說《夜間遊牧01：虛構夜誌》，改編自其節目《失眠藥》內一個獨白劇場「翻開虛構夜誌」，每個故事都加入虛幻元素。

這兩個大男孩已相識約5年，由點頭之交變成鄰座同事、拍檔、好朋友，雖然現在他們的工作時間完全相反，甚少碰面，但每當聚頭依舊滔滔不絕。阿檸指二人關係像是一對情侶經歷了蜜月期、擦出火花後，現在便是被拆散的前度，更笑指最大得益者居然是公司。

沒有工作的束縛反而更好，雖然偶爾都會懷念一起工作的時光，因為以前我們互相助長經常令公司不滿，有時候彼此持相反意見會令事情瞬間惡化，但當有時候持相同意見也會加倍嚴重，所以我們分開工作後，被人罵的頻率幾乎零。

▲ 兩人已相識約5年，由點頭之交變成鄰座同事、拍檔、好朋友，雖然現在他們的工作時間完全相反，甚少碰面，但每當聚頭依舊滔滔不絕。(IG圖片)

訪問過程中，氣氛輕鬆自然，縱使兩人不時「互窒」鬥嘴，實際上卻視對方為互相進步、共同成長的兄弟。奧仕卡說：「我在他身上學到很多，整個電台技巧都是他幫助我的，尤其我們這一代，電台是沒有師承的制度，所有都需要靠自己觀察，你若厲害就做到，而我很幸運地找到一個朋友教我！」

▲ 兩個「大細路」一拍即合，皆因他們在性格上有着一個共同點，就是骨子裏的叛逆。(IG圖片)

他形容阿檸是個幼稚的藝術家，亦是其成長夥伴，而在阿檸的眼中，奧仕卡是一個面面俱圓、有條理的人，更大爆對方近年開始有偶像包袱。然而，兩人在性格上有着一個共同點，就是骨子裏的叛逆，十足「大細路」。

他們總是有說不完的話，時而稚氣地聊着中學生的話題，時而成熟地談及人生道理，一拍即合。二人同期出書，他們固然互相支持，並以欣賞的心態閱讀對方的書，奧仕卡笑說：「看似廢話，但也有值得深思的地方。」阿檸則大讚對方十分熱血：「他不擅長寫小說，但他願意從零開始學，買了很多虛幻小說參考，《夜間遊牧01：虛構夜誌》絕對是努力之作，真的很佩服他！」

書展簽書會詳情

《Cheap Advisor》簽書會

日期：2021年7月17日(星期六)

時間：下午5時至6時

地點：Hall 1B-B02-B14

《夜間遊牧01：虛構夜誌》簽書會

日期：2021年7月18日(星期日)

時間：下午5時至6時

地點：簽名會B區 博覽道入口大堂

記者：曾嘉善

場地：文房 ● PEN HOUSE