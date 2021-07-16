【死因研訊】男子涉超巿斬傷店長被警轟斃　陪審團裁定合法被殺

▲ 開槍警員張健龍。（資料圖片）

疑為偷竊慣犯的54歲男子，兩年前於油麻地佳寶超級市場內揮刀斬傷男店長，警員開槍擊中男子胸口，男子送院後證實不治，死因庭進行研訊，陪審團今（16日）退庭商議後，一致裁定死者合法被殺，並建議警方在警車急救箱加添更多急救敷料。

由2男3女組成的陪審團今經2小時退庭商議後，指死者李浩庭（54歲）在2019年3月16日在新填地街佳寶超級市場，遭警員開槍擊中胸部，最終因槍傷而在廣華醫院死亡。陪審團一致裁定他合法被殺，並建議警方於警車急救箱增加急救敷料數量。

死因研訊主任向死因庭申請取回證物的正本，並透露此刻不肯定開槍警是否要面對紀律聆訊，以及警方有何跟進工作。死因裁判官終批准警方取回部份證物的正本，並須提供副本予法庭存檔。

死因庭早前展開4天死因研訊，事發當日於涉案佳寶分店任職店長的劉海雄供稱，他知道死者曾多次在店內偷竊被截獲，但店舖未曾報警。

劉又指，死者當日在店內出現，之後曾離開店舖數分鐘，但持刀折返，死者揮刀斬中他的後腦位置，糾纏期間死者再斬中他，有人大喊「你唔放低把刀，我就開槍」，隨即有人開槍，死者胸口中槍倒下。

開槍警員張健龍早前供稱，他當時與女警長一同追截持刀的死者進入超市，及後看見死者快速地連續兩度向店長的頭部斬下，遂警告死者停下，否則開槍，但死者再度舉起手施襲，張欲再警告，但未說畢整句警告便開了槍。張供稱他當時是錨準死者身體最大面積的位置射擊。

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記者：林欣樂