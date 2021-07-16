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【育兒心得】從小教仔對任何人要有禮貌 商人爸爸：說句早晨是「低成本」付出

親子 16:41 2021/07/16

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對人有禮貌是沒有成本的。

讀者Philip問：EQ可否解讀為豁達？他說，有EQ的人通常都比較通情達理，不會斤斤計較，做人處事都比較圓滑得體，是這樣嗎？

其實，這個也是說得通的，人與人之間的相處之道，實在太博大精深了。人際相處，動輒得咎是常有的事，各人有各人的脾性，有時候若要事事都面面俱圓，無論精神或行動都真係疲於奔命呀！惟有做到最好，然後隨遇而安。

鄰居是個生意人，一日聽到他教仔，說不論對任何人都要有禮貌，尤其對待基層工友。「一個點頭，」鄰居對着兒子說，「一句早晨，咁低成本嘅付出，就可以令對方暖在心頭。」我差一點笑了出來，是笑他連教仔都用「低成本」這些生意用語。

一日，鄰居兒子問他父親，可否叫司機開車送他去走路也不過十分鐘的同學家一起溫習。這位父親搖頭反對，說除非不得已，在正常情況下，超過了十歲的孩子應該學曉自己照顧自己，家裏的司機是給爸爸媽媽用的。孩子點頭表示明白，就出門找他同學去了。

同場加映【湊得輕鬆啲】做爸爸是人生最明智決定　4孩暖爸：好爸爸要有「傻」氣

全文刊於《經濟日報》，原題為「家裏的教育」

撰文 : 李韡玲

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