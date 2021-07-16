【單對單】親揭跟吳君如胞弟吳君祥離婚真相　江美儀享受單身：不會再同居

▲ 江美儀親揭離婚原因。

一連四集的訪談節目《單對單》，明晚（17日）播出最後一集。為配合「單身也可積極自強，活出精彩豐盛人生」的主題，主持黎芷珊請來經歷離婚後依然活得精彩的江美儀及黎瑞恩，分享如何好好享受一個人的快樂。

出名愛狗之人的江美儀，特意帶同愛犬Teddy與Tina在節目中亮相，又帶芷珊暢遊自己平時跑步的地方。

美儀坦言視兩頭愛犬如人仔，除了餵牠們吃保養品，更會親自煲湯給牠們。談到愛動物之人養寵物最害怕的地方是生離死別時，美儀感性表示：「是要面對的，因為永遠不知道狗狗是否會突然離開，所以要珍惜每日的時間，愛要及時。」

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▲ 江美儀跟黎芷珊談感情生活。

跟前夫步伐不同

作為家中長女，美儀指父親自小便視她如兒子般教育，甚至還幫忙搬過冷氣。其實美儀戀愛時還是會渴望成為小鳥依人，只是遇不上對的人。

健談率直的美儀，指離婚真相是因為大家步伐不同：「他都好大壓力，因他是某某個仔、某某的細佬、同誰和誰的男友，他永遠沒一個好清晰的身份。」美儀又謂因工作關係，經常不能陪前夫外出應酬，以致前夫要聽閒言：「可能好小（無傷大雅）的一句說話，我覺得他聽了覺得好似我們身份有距離。」

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一個愛熱鬧、愛朋友，一個想愛得浪漫一點，加上生活習慣不協調，令美儀覺得不開心與日俱增，就算雙方曾嘗試挽回，也因步伐差異未能成事。

她稱：「我見他沒甚特別行動想箍煲，或者我要求高，希望他這樣那樣，可能他做了我不覺，或者不是我想要的，他有講過我想對方做的事，他都做不到。」

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▲ 江美儀享受單身快樂。

不想再跟人同居

美儀又指提出回復朋友身份的契機，是前夫到了內地工作後，她發現一個人都可以很開心和自由。「（芷珊問：關係長咗係咪老奉？）他有驚喜的，有找我朋友搞驚喜派對，但我不是想要這些。我想兩個人燭光晚餐，真係頂唔順！」坦言有感到受傷的美儀，對於該段關係卻沒有遺憾：「愛過咪得囉。」

▲ 跟黎芷珊談單身人生。

美儀還帶了芷珊打坐靜修，她透露之前也是靠打坐走出陰霾：「初初坐會腳痺、腰骨痛，但只要堅持，知道目的，好快（不適）會走開。最好在戶外打坐，因為可以聞到花香味、草味，找到一刻寧靜。」縱然受過情傷，美儀不排除會再尋覓另一半，只是不會再同居：「有鼻鼾點算？又要重新適應，好似好煩咁。」

同場加映：李佳芯訪問