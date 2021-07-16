【2021放暑假】The Mira酒店全新Summer World Tour住宿體驗　每晚$888起玩盡廝嶄新玩樂樓層Mira Wanderland

▲ 酒店把17樓全新打造MIRA WANDERLAND 嶄新玩樂樓層。(酒店提供)

位於尖沙咀的型格設計酒店The Mira Hong Kong今夏將隆重推出Summer World Tour炫遊世界住宿體驗，由即日起至8月29日期間炫遊19個國家、專享34款主題體驗、180個工作坊。酒店更帶來全新住宿概念，將17樓全層打造成以環球樂園Mira Wanderland為主題的嶄新玩樂國度。

(1)34款主題體驗及180個工作坊

住宿套餐推出一系列尋樂、尋藝與尋玩互動體驗、「早晨！起動」盈動身心活動以及由酒店烹飪團隊打造的國際味力工作坊，主題活動更特設親子、愛侶與閏蜜專屬體驗，隨時隨心，從早到晚點選專屬體驗，自訂度假行程。

▲ 特設的兒童活動，內容有趣好玩。(酒店提供)

(2) MIRA WANDERLAND打造嶄新玩樂樓層

酒店特意將17樓全層打造成Mira Wanderland環球樂園，隨時享受各種娛樂體驗，包括全新推出的神秘博物館主題密室逃脫、一級方程式賽車虛擬賽道、恐龍主題或滿載少女心的Sweet Spot型格照相室、升級DEVIALET揚聲器與LIMOSS Recliner Series雅座打造而成的私人戲院等。

若要樂享天倫，亦可與小孩子投入室內兒童遊樂場，或是在遊戲樓層探索專屬潮玩空間，從NINTENDO switch運動主題電玩遊戲、乒乓球、籃球盛會、巨型俄羅斯方塊、空氣曲棍球到舞蹈室及更多精彩玩意。

▲ 型酒店房間，特別適合潮人追捧。(酒店提供)

詳情如下：

推廣期間，酒店住客將可參與自選活動，部份活動將需額外收取附加。入住時尚客房，點選味遊世界饌嘗之旅，同樣以$888/晚起入住城景客房，兼享房間用餐服務與雙人自助早餐；或以$1,238 起投入味歷住宿之旅，並於入住期間專享$700酒店餐飲及水療消費額及雙人自助早餐。

為響應政府電子消費券派發，美麗華集團將於8月1日至12月31日推出首個MIRA消費券多重賞，其中以指定電子消費模式Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通預訂客房，更可享額外9折獎賞。歡迎透過酒店網站了解更多有關The Mira 炫遊世界之旅住宿有關詳情。

查詢︰2315 5605 或 reservations@themirahotel.com

記者：郭秀芳