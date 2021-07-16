【迪士尼樂園】放寬4個劇場連續同坐人數至6位　市民須遵從場內防疫限制

▲ 迪士尼樂園放寬4個劇場連續同坐人數至6位，惟市民須遵從場內防疫限制。（樂園提供）

上周四政府放寬防疫措施，表演場所入場人數上限獲放寬至該處所座位數目的85%，同一行座椅中不可有連續超過6張座椅被佔用。香港迪士尼樂園今（16日）宣布，放寬園內4個劇場連續同坐的人數至6位。

市民進入劇場觀看節目，允許連續坐的人數由4位增加到6位，劇場項目包括獅子王慶典、魔海奇緣凱旋慶典、米奇幻想曲、迪士尼魔法書房。樂園強調，市民於場內須按指示保持社交距離與時刻配戴口罩，以及遵從一切的防疫措施。

為響鼓勵員工接種疫苗，樂園月初樂為員工提供外展接種服務，合共約1,000人參與，其中不少接種疫苗者是樂園負責接待的人員。樂園亦為完成接種疫苗的演藝人員，增加疫苗假期或疫苗假期的薪金, 以及發放一次性獎勵款項和幸運抽獎，包括可以獲得兩天的疫苗假期或疫苗假期的薪金，並獲得2,000元的一次性獎勵款項，及參加樂園酒店住宿之幸運抽獎。詳情即看【下一頁】

食衞局在7月7日宣布維持大部分現行的社交距離措施，7月8日凌晨零時起生效，為期14天，直至7月21日。惟當局指，於6月24日推出「疫苗氣泡」第二階段放寬措施，以回應各行各業和市民的訴求，經觀察第二階段措施的實施情況後，政府大致維持現行社交距離措施，並稍為調整適用於遊樂場所、公眾娛樂場所、體育處所及泳池的措施。詳情即看【下一頁】

同場加映，兒童紅斑狼瘡症可影響腦部發展，患者出現徵狀似「撞鬼」：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜